Una semana de marcada inestabilidad climática extrema se aproxima sobre buena parte del territorio argentino como consecuencia del ingreso y desplazamiento de un ciclón que favorecerá la formación continua de núcleos de tormentas y precipitaciones recurrentes. El fenómeno meteorológico comenzará a manifestarse este martes y se extenderá hasta el viernes inclusive, con efectos sobre distintas regiones del país y perspectivas de importantes acumulados de agua.

El sistema de bajas presiones tendrá incidencia sobre el norte patagónico, Cuyo y amplios sectores de las regiones central y norte de Argentina. Durante su desplazamiento se prevén jornadas caracterizadas por lluvias persistentes, episodios de tormentas y ráfagas de viento, con diferencias en la intensidad de los fenómenos según las zonas afectadas.

Sin embargo, los pronósticos especializados ubican la mayor preocupación en el noreste argentino (NEA) y el Litoral, donde las precipitaciones podrían alcanzar valores particularmente elevados. Los registros acumulados durante toda la semana podrían superar los 180 milímetros, con picos cercanos a los 200 milímetros en determinados sectores.

La magnitud de las precipitaciones previstas adquiere especial relevancia debido a las condiciones que ya presentan algunas zonas de esa región, donde la saturación de los suelos, los arroyos crecidos y la situación de las poblaciones ribereñas configuran un escenario de vulnerabilidad.

El NEA y el Litoral, las regiones con mayor preocupación

La sucesión de tormentas prevista para los próximos días podría profundizar las dificultades que ya enfrentan distintos sectores del noreste argentino y el Litoral. La continuidad de las lluvias representa un factor de preocupación porque se suma a un escenario caracterizado por la acumulación de agua en los suelos y el incremento de los niveles de los cursos de agua.

Uno de los aspectos centrales de esta situación es la crecida del río Paraná, cuya onda continúa desplazándose hacia el sur y mantiene bajo preocupación a las poblaciones ubicadas en las zonas ribereñas. En ese contexto, la llegada de nuevas precipitaciones podría agravar las condiciones existentes, particularmente en aquellos lugares donde ya se registraron evacuados y autoevacuados.

Los reportes meteorológicos advierten que la sucesión de lluvias en el NEA y el Litoral podría complicar todavía más la situación de quienes viven cerca del Paraná. En determinados sectores de esa región, los acumulados semanales podrían superar los 180 milímetros, una cantidad que se suma a las condiciones de vulnerabilidad que ya presentan esos territorios.

La preocupación no se limita exclusivamente al volumen total de agua previsto, sino también a la persistencia de los fenómenos durante varios días consecutivos. La continuidad de las precipitaciones, en combinación con los suelos saturados y los arroyos crecidos, configura un panorama que requiere especial atención en las zonas más expuestas.

Jueves y viernes podrían registrarse tormentas localmente severas

Dentro del período de mayor inestabilidad, las jornadas del jueves y viernes aparecen como momentos de particular atención para el norte del Litoral, el este de Chaco y Formosa.

De acuerdo con las previsiones, los fenómenos meteorológicos podrían adquirir características localmente severas, con precipitaciones que alcanzarían los 80 milímetros en apenas 24 horas.

Estos registros se sumarían a los acumulados que se esperan durante el resto de la semana y podrían contribuir a incrementar las complicaciones en las zonas que ya presentan dificultades por el exceso de agua.

La situación adquiere mayor dimensión al considerar que los pronósticos contemplan acumulados semanales superiores a los 180 milímetros y máximos cercanos a los 200 milímetros en sectores puntuales del NEA y el Litoral.

De esta manera, el avance del ciclón no solamente generará nuevas precipitaciones, sino que también podría intensificar los efectos de una situación hídrica que ya mantiene en alerta a las poblaciones ribereñas afectadas por la crecida del Paraná.

El ciclón avanzará desde la Patagonia hacia el Atlántico

El origen del fenómeno se encuentra en un centro de baja presión que comenzó su recorrido en el norte patagónico, donde ya dejó precipitaciones de hasta 50 milímetros en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Posteriormente, el sistema se ubicará sobre el océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires. Desde esa posición, el ciclón impulsará fuertes vientos y ráfagas del sudoeste, con incidencia sobre el territorio bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La ubicación del centro de bajas presiones tendrá consecuencias importantes en el comportamiento del viento. En territorio bonaerense se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan registros superiores a los 50 kilómetros por hora.

Las condiciones más significativas en el AMBA están previstas hacia la tarde y la noche del miércoles, cuando las ráfagas podrían superar ese umbral y acompañar el desarrollo de una jornada marcada por la inestabilidad.

Además de los vientos intensos, el pronóstico contempla lluvias recurrentes sobre la costa sur bonaerense y nuevas condiciones de inestabilidad hacia el cierre de la semana. De esta manera, el desplazamiento del sistema desde el norte patagónico hasta su ubicación sobre el Atlántico tendrá efectos sobre diferentes sectores del país.

Córdoba, Tucumán y otras provincias con jornadas inestables

El avance del frente de tormentas también alcanzará a la región central y a distintas provincias del norte argentino. La franja central del país no quedará al margen de este episodio meteorológico, con previsiones de chaparrones intermitentes y tormentas que podrían presentar intensidad localmente fuerte.

Entre las provincias mencionadas en los pronósticos se encuentran Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, La Pampa y Santiago del Estero.

En estos territorios se esperan jornadas de marcada inestabilidad, con precipitaciones que podrían presentarse de manera intermitente y episodios de tormentas fuertes en determinados sectores.

La extensión geográfica del fenómeno muestra que el sistema de bajas presiones tendrá un alcance considerable, desde el norte patagónico y Cuyo hasta amplias áreas de las regiones central y norte del país.

Aunque la mayor preocupación por los acumulados de agua se concentra en el NEA y el Litoral, las condiciones previstas para el resto de las regiones también requieren atención por la posibilidad de lluvias, tormentas y ráfagas intensas.

Recomiendan seguir los informes oficiales

Frente al escenario meteorológico previsto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

La advertencia apunta especialmente a la posibilidad de que se produzcan anegamientos temporarios, ráfagas de viento y crecidas repentinas en las zonas vulnerables, situaciones que podrían verse favorecidas por la continuidad de las precipitaciones.