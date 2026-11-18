En el marco de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, la imagen peregrina de Nuestra Madre del Valle visitó durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre la sede del Concejo Deliberante de la Capital, ubicada sobre peatonal Rivadavia, entre las calles Zurita y Mate de Luna.

La llegada de la Sagrada Imagen convocó a las autoridades del órgano legislativo municipal, concejales y trabajadores que diariamente desempeñan sus tareas en esa institución. La recepción estuvo marcada por expresiones de alegría y devoción hacia la Virgen, en una jornada que permitió compartir un momento de encuentro, oración y reflexión.

El recibimiento fue encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, acompañado por integrantes del cuerpo de concejales y el personal de la institución. La presencia de la Madre Morena se incorporó así al itinerario que viene desarrollando la imagen peregrina por diferentes espacios de la vida institucional y pública.

Durante la visita, la imagen fue colocada en un altar especialmente dispuesto para la ocasión. El espacio fue preparado para recibirla y acompañar el momento de oración, en el que participaron las autoridades, los concejales y los trabajadores presentes.

Oración y bendición para las autoridades y sus familias

El momento estuvo acompañado por el padre Ángel Nieva, quien desarrolla su tarea pastoral en el Santuario Catedral y estuvo a cargo de acompañar espiritualmente la visita. El sacerdote agradeció el recibimiento tributado a la Madre Morena y destacó, a través de sus palabras, la disposición con la que la comunidad del Concejo Deliberante preparó su llegada. En ese sentido, hizo referencia al altar embellecido para colocar la imagen peregrina y a la apertura de los corazones de quienes se reunieron para darle la bienvenida.

Luego, el padre Nieva rezó la Oración del Año Mariano Nacional 2020, celebración que tuvo como referencia los 400 años del hallazgo de la bendita Imagen en la Gruta de Choya. La oración permitió recordar aquella conmemoración mariana y vincularla con el significado de la presencia de la Virgen en las instituciones que forman parte de la comunidad.

Como corolario de este encuentro de oración y reflexión, el sacerdote impartió la bendición a todas las personas presentes y también a sus respectivas familias. De esta manera, la visita concluyó con un gesto religioso dirigido tanto a quienes participaron del recibimiento como a sus hogares.

La actividad en el Concejo Deliberante se desarrolló dentro de una agenda más amplia, que contempla la presencia de la imagen peregrina en distintos organismos, espacios de trabajo, establecimientos educativos y organizaciones de la ciudad.

La visita continuará este miércoles en el club Vélez Sarsfield

El recorrido de Nuestra Madre del Valle tendrá continuidad durante la misma jornada de este miércoles 18 de noviembre. Según el cronograma previsto, a las 19.30 la Virgen llegará al club Vélez Sarsfield, ubicado en el sector sur de la Capital.

La visita al club se suma a las actividades programadas para acercar la imagen peregrina a diferentes instituciones y espacios de la comunidad. La agenda contempla posteriormente nuevas paradas durante el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre.

El itinerario incluye organismos públicos, entidades vinculadas con los trabajadores municipales, espacios vecinales, instituciones educativas y un establecimiento destinado a la atención de personas mayores. Cada una de estas visitas forma parte del recorrido institucional de la imagen de la Virgen del Valle.

El cronograma de visitas para este jueves

Para el jueves 19 de noviembre están previstas cuatro actividades en distintos puntos de la Capital. La jornada comenzará por la mañana con la visita a la Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca y continuará con la presencia de la imagen en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

El cronograma también contempla una parada en la Fiscalía de Estado y, durante la tarde, un encuentro en el centro vecinal del barrio Santa Marta.

Las actividades previstas para esa jornada son las siguientes:

8:00 a 12:00: Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca.

9:00 a 12:30: Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

12:00 a 13:00: Fiscalía de Estado.

17:00 a 19:30: Centro vecinal del barrio Santa Marta.

La programación reúne visitas a instituciones con funciones diferentes dentro de la comunidad. Desde la Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca y la Fiscalía de Estado hasta el sindicato municipal y el espacio vecinal del barrio Santa Marta, el recorrido permitirá que distintos sectores reciban la imagen peregrina.

La visita al Hogar de Ancianos

El viernes 20 de noviembre continuará el recorrido de la Virgen del Valle con tres visitas programadas. La agenda comenzará por la mañana en la Subsecretaría de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico y continuará en el Hogar de Ancianos, cuya actividad se extenderá durante una amplia franja horaria.

Por la tarde, la imagen peregrina llegará a la Escuela Especial Nº 10, donde permanecerá durante el horario establecido en el cronograma. El detalle de las actividades previstas para el viernes es el siguiente:

9:00 a 12:00: Subsecretaría de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico.

10:00 a 19:00: Hogar de Ancianos.

14:30 a 18:00: Escuela Especial Nº 10.

Con estas visitas, la agenda contempla la presencia de la Madre del Valle en ámbitos laborales, espacios de atención a personas mayores y una institución educativa de modalidad especial.