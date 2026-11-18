La música gospel volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de San Fernando del Valle de Catamarca con la presentación de Catamarca Gospel Choir, que ofrecerá un espectáculo musical el próximo jueves 19 de noviembre, a las 21:30 horas, en las instalaciones del Teatro Girardi, ubicado en avenida Ocampo 40.

La propuesta artística estará encabezada por la Lic. Natalia Brizuela Cesar, responsable de la dirección general de este proyecto coral que prepara una presentación especialmente destinada al público catamarqueño. El encuentro propone una noche en la que las voces, las armonías y la energía característica de la música gospel serán los principales protagonistas de una puesta musical que reunirá a diferentes artistas y espacios de formación vocal de la provincia.

La presentación representa una nueva oportunidad para disfrutar de una expresión musical que tiene al canto colectivo como uno de sus elementos centrales. En esta ocasión, Catamarca Gospel Choir compartirá con el público el trabajo desarrollado bajo la conducción de Brizuela Cesar, en un espectáculo que buscará transmitir emoción y generar un espacio de encuentro a través de la música.

Invitados especiales para compartir el escenario

Uno de los aspectos destacados de la velada será la participación de invitados especiales que se sumarán al coro para enriquecer la propuesta artística. El espectáculo contará con la presencia de Rafael Toledo, Carolina Díaz Ocaranza y el Taller de Canto Gospel Municipal, que estará a cargo de la coach Natalia Brizuela.

La incorporación de estos participantes permitirá reunir distintas experiencias vinculadas con la interpretación vocal y el desarrollo de la música gospel en el ámbito local. La presentación conjunta constituirá uno de los momentos centrales de la actividad, al reunir sobre un mismo escenario al coro anfitrión y a los invitados convocados para esta ocasión.

La participación del Taller de Canto Gospel Municipal también formará parte de esta propuesta de integración artística, bajo la conducción de Natalia Brizuela. De esta manera, la velada incluirá tanto la presentación de Catamarca Gospel Choir como la intervención de otros referentes y espacios vinculados con el canto gospel en la provincia.

La presencia de Rafael Toledo y Carolina Díaz Ocaranza completará la nómina de invitados especiales anunciados para el encuentro, que tendrá como escenario al Teatro Girardi y como eje principal la música coral.

La dirección de Natalia Brizuela Cesar al frente del proyecto

La dirección general estará a cargo de la Lic. Natalia Brizuela Cesar, quien encabeza el proyecto Catamarca Gospel Choir. Su responsabilidad al frente del conjunto será uno de los componentes centrales de la presentación, que reunirá el trabajo coral con la participación de artistas invitados.

El espectáculo fue concebido como una propuesta musical abierta a toda la comunidad, con una convocatoria que busca acercar esta expresión artística al público de la ciudad. La energía, las armonías vocales y la emoción son algunos de los elementos destacados para describir el encuentro previsto para el jueves 19 de noviembre.

La participación del Taller de Canto Gospel Municipal, bajo la conducción de la coach Natalia Brizuela, se incorporará a esta presentación como parte de una propuesta que reúne diferentes actores de la actividad musical local.

Acompañamiento institucional y cultural

La realización del evento cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, la Dirección de Cultura SFVC y el grupo de gestión cultural Orange.

Estos espacios acompañan la iniciativa artística que tendrá lugar en el Teatro Girardi, sumándose a una convocatoria que invita a la comunidad a participar de una noche dedicada a la música gospel.

El acompañamiento institucional y cultural forma parte del marco de realización de esta presentación, que reunirá a músicos, cantantes e integrantes de espacios vinculados con el desarrollo de esta expresión musical en Catamarca.

Fecha, horario, lugar y entradas

La presentación de Catamarca Gospel Choir se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 21:30 horas, en el Teatro Girardi, situado en avenida Ocampo 40, en la ciudad de Catamarca.

La organización informó que el acceso será mediante un bono contribución de $5.000, destinado a quienes deseen acompañar esta propuesta artística.

Los principales datos del espectáculo son:

Fecha: jueves 19 de noviembre.

Hora: 21:30.

Lugar: Teatro Girardi, avenida Ocampo 40, Catamarca.

Entrada: bono contribución de $5.000.

Dirección general: Lic. Natalia Brizuela Cesar.

Invitados especiales: Rafael Toledo y Carolina Díaz Ocaranza.

Participación especial: Taller de Canto Gospel Municipal, a cargo de la coach Natalia Brizuela.

Acompañamiento: Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Dirección de Cultura SFVC y grupo de gestión cultural Orange.

Para obtener más información sobre la presentación, los interesados podrán comunicarse al teléfono 3834-775957.