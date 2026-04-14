Alerta por tormentas: Catamarca bajo aviso por lluvias intensas

La jornada de este martes se presenta especialmente compleja en Catamarca y en buena parte del norte argentino debido al avance de un sistema de lluvias y tormentas fuertes, algunas con características localmente severas, según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En total, 14 provincias del país permanecen bajo alerta amarilla y, en algunos casos, naranja, como consecuencia de fenómenos meteorológicos asociados a precipitaciones persistentes, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento de gran intensidad.

Dentro de ese escenario regional, Catamarca figura entre las jurisdicciones alcanzadas por la advertencia oficial, con un nivel de alerta específico para la mañana de este martes, especialmente sobre departamentos del centro y este provincial, además de sectores serranos.

Un fenómeno que afecta a gran parte del país

El reporte del SMN indicó que la situación alcanzará a:

Entre Ríos

Corrientes

Chaco

Formosa

partes de Córdoba y Santa Fe

Catamarca

Jujuy

Salta

Santiago del Estero

Tucumán

zonas cordilleranas de Chubut

Río Negro

Neuquén

Para el conjunto de las áreas bajo alerta, el organismo prevé precipitaciones persistentes y abundantes, con acumulados estimados entre 80 y 180 milímetros, valores que incluso podrían ser superados en algunas localidades.

A este cuadro se suma la probabilidad de intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, riesgo de anegamientos, caída de árboles y complicaciones en la vía pública. Frente a estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones, sobre todo en las zonas alcanzadas por el nivel amarillo, donde se espera una importante intensidad de los fenómenos meteorológicos.

La alerta para Catamarca

En el caso puntual de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta amarilla regirá durante la mañana de este martes.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. Se trata de una franja territorial amplia que incluye sectores urbanos, rurales y serranos, donde el pronóstico anticipa tormentas aisladas de variada intensidad, con posibilidad de que algunas se desarrollen de manera localmente fuerte.

Lluvias intensas en cortos períodos

El detalle técnico del SMN para Catamarca advierte que las tormentas podrán estar acompañadas por una serie de fenómenos de riesgo que podrían afectar el normal desarrollo de la actividad cotidiana. Entre los principales puntos del pronóstico se destacan:

Lluvias abundantes en cortos períodos

Granizo ocasional

Actividad eléctrica frecuente

Ráfagas que pueden superar los 60 km/h

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, registros que, si bien son inferiores a los esperados en otras provincias bajo alerta, podrían generar inconvenientes puntuales en sectores vulnerables debido a la intensidad con la que se producirían en lapsos breves.

La combinación de tormentas localmente fuertes, viento, descargas eléctricas y posibilidad de granizo configura un escenario meteorológico que exige atención durante las primeras horas del día.

Una mañana bajo vigilancia meteorológica

Con esta advertencia, Catamarca queda incorporada al mapa nacional de provincias bajo alerta por tormentas, en una jornada donde el mal tiempo se perfila como uno de los factores centrales. La mañana del martes será el período de mayor vigilancia para los departamentos señalados por el SMN, ante la posibilidad de que las tormentas aisladas evolucionen con mayor intensidad y generen lluvias fuertes en cortos períodos, ráfagas superiores a 60 km/h y caída ocasional de granizo.

El pronóstico oficial refuerza así la necesidad de seguir de cerca la evolución de las condiciones, en especial en los sectores incluidos en la alerta amarilla, donde se concentra el mayor riesgo meteorológico de la jornada.