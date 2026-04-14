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Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este martes

Avanza el Septenario en honor a la Madre Morena en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia y del Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú. Este es el detalle de las festividades marianas para esta jornada.

14 Abril de 2026 08.24

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, continúan su desarrollo, tanto en el Santuario y Catedral Basílica como en el Santuario de La Gruta. Ahora este martes se desarrollará el tercer día del septenario bajo el tema: "Junto a María y al Beato Esquiú seamos una Iglesia sinodal y misionera".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también  sentidos momentos. De hecho, las dos primeras celebraciones eucarísticas de la jornada tendrá a los colegios profesionales rindiendo homenaje, al igual que el Ministerio de Industria junto a entidades del área.

La siesta y la tarde estarán cargadas de emotividad. Primero porque se llevará a cabo el Vallecito y luego, a las 18 hs los pueblos originarios, colectividades y consulados se unirán en la Eucaristía.

En la misa central de las 20 hs, será el Ministerio de Salud y todo el sector de la salud pública y privada la que homenajeará a la Virgen del Valle.

El detalle del programa en la Catedral Basílica, a continuación.

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Y en La Gruta, estas son las actividades de este martes.

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Catamarca Fiestas marianas de Abril Virgen del Valle

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