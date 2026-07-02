Allanamiento en Catamarca por una denuncia por grooming: secuestran un celular

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 11 por el supuesto delito de Grooming dio origen a una investigación que derivó en un procedimiento judicial llevado a cabo por efectivos de la División Violencia Familiar y de Género, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

En el marco de las actuaciones correspondientes, el personal policial desarrolló tareas investigativas orientadas al avance de la causa, siguiendo las disposiciones establecidas por las autoridades judiciales competentes. Como resultado de esas diligencias, los investigadores se constituyeron en un inmueble ubicado en la localidad de La Carrera, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde concretaron un registro domiciliario.

La intervención se realizó conforme a las actuaciones iniciadas tras la presentación de la denuncia y en el marco de la investigación destinada a reunir elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados.

El procedimiento realizado en La Carrera

El operativo tuvo lugar en un inmueble de la localidad de La Carrera, donde los efectivos de la División Violencia Familiar y de Género materializaron el registro domiciliario previsto dentro de la investigación.

Durante el procedimiento, y bajo las directivas de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, el personal policial llevó adelante las medidas judiciales dispuestas para la causa, en cumplimiento de las instrucciones emanadas por la autoridad competente.

El desarrollo de estas actuaciones formó parte de la investigación iniciada a partir de la denuncia penal y se ejecutó conforme a las disposiciones impartidas por la Justicia interviniente.

Secuestro de un teléfono celular

Como resultado del registro domiciliario, los investigadores procedieron al secuestro de un teléfono celular marca TCL, elemento que quedó a disposición de la Justicia interviniente.

El dispositivo fue incorporado a la causa como parte de las actuaciones judiciales en curso, quedando sujeto a las medidas procesales que determine la autoridad competente.

Entre los principales aspectos del procedimiento se destacan:

Denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 11 .

radicada en la . Investigación iniciada por el supuesto delito de Grooming .

. Intervención de la División Violencia Familiar y de Género .

. Dependencia actuante: Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia .

. Registro domiciliario realizado en un inmueble de La Carrera , departamento Fray Mamerto Esquiú .

realizado en un inmueble de , departamento . Procedimiento desarrollado bajo las directivas de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género .

. Secuestro de un teléfono celular marca TCL .

. El dispositivo quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

La causa continúa bajo la órbita judicial

Tras el procedimiento y el secuestro del teléfono celular, la investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, organismo que impartió las directivas para la ejecución del registro domiciliario y que continuará con las medidas que considere pertinentes en el marco de la causa.

Por su parte, el teléfono celular marca TCL permanecerá a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar, en el contexto de una investigación que se originó tras la denuncia penal presentada en la Unidad Judicial N° 11 por el supuesto delito de Grooming.