Habilitan el tránsito en el Camino a El Rodeo pero persisten las advertencias por nieve

La Dirección Provincial de Vialidad informó que quedó habilitada la circulación sobre la Ruta Provincial N° 4, correspondiente al camino a El Rodeo, una noticia que representa un alivio para quienes necesitan transitar por ese corredor. No obstante, el organismo aclaró que la normalización del tránsito no implica que hayan desaparecido las condiciones adversas sobre la calzada, ya que continúan registrándose bajas temperaturas y sectores afectados por llovizna.

Frente a este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores desplazarse con extrema prudencia, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas todavía pueden influir en la seguridad vial. La recomendación apunta a mantener una conducción responsable y adaptada al estado del camino, especialmente en aquellos sectores donde la humedad y el frío pueden generar situaciones de riesgo.

La habilitación de la Ruta Provincial N° 4 permite restablecer la circulación hacia El Rodeo, aunque bajo un esquema de prevención permanente debido a la persistencia de factores climáticos que obligan a extremar los cuidados durante todo el recorrido.

El estado de las rutas provinciales

Además de informar sobre la situación del camino a El Rodeo, la Dirección Provincial de Vialidad dio a conocer el estado actualizado de otras rutas provinciales que presentan distintos niveles de afectación como consecuencia de las condiciones climáticas.

El relevamiento oficial indica que existen sectores donde el tránsito permanece restringido por la presencia de nieve acumulada sobre la calzada y por bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad, mientras que en otros corredores la circulación continúa habilitada, aunque con recomendaciones especiales para los usuarios.

Estado informado de las rutas provinciales:

Ruta Provincial N° 14 - Tramo Pomán - Altos de la Cruz , que une la localidad de Concepción con el departamento Pomán : Intransitable debido a la presencia de nieve sobre la calzada y densa niebla .

, que une la localidad de con el departamento : debido a la presencia de y . Ruta Provincial N° 1 - Tramo Loma Larga - Las Chacritas : Transitable con extrema precaución por la presencia de nieve y bancos de niebla que reducen la visibilidad.

: por la presencia de y que reducen la visibilidad. Ruta Provincial N° 25 - Departamento Pomán, que conecta Pomán, Colana, Mutquín y Rincón: Tránsito habilitado, aunque transitable con precaución por la presencia de niebla y llovizna leve.

Este panorama refleja que las condiciones varían según cada corredor vial, por lo que resulta fundamental conocer el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje y respetar las advertencias emitidas por las autoridades competentes.

Recomendaciones para quienes deban viajar

Ante la continuidad de las bajas temperaturas y la persistencia de fenómenos como la nieve, la niebla y las lloviznas en distintos sectores de la red vial provincial, la Dirección Provincial de Vialidad reiteró una serie de recomendaciones destinadas a preservar la seguridad de quienes circulan por las rutas.

Entre las principales indicaciones se destacan:

Extremar las medidas de seguridad durante todo el recorrido.

durante todo el recorrido. Respetar la señalización vial instalada en cada tramo.

instalada en cada tramo. Seguir las indicaciones del personal de Vialidad Provincial .

. Acatar las instrucciones de los organismos de seguridad que trabajan en las rutas.

Las autoridades remarcaron que, si bien algunos caminos permanecen habilitados, ello no elimina la necesidad de conducir con prudencia frente a un escenario caracterizado por la persistencia de bajas temperaturas y condiciones climáticas que pueden modificar rápidamente el estado de la calzada.