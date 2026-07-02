Salud refuerza la capacitación sobre protocolos IRAB para personal sanitario

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones destinadas a fortalecer el trabajo del sistema público sanitario mediante la actualización permanente de los equipos de salud. En ese marco, se llevaron adelante nuevas jornadas de capacitación sobre la Campaña IRAB 2026, orientadas a reforzar los protocolos vigentes para el abordaje de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) y brindar herramientas que permitan ofrecer una atención oportuna y de calidad en todo el territorio provincial.

La iniciativa estuvo a cargo del equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, que organizó encuentros de modalidad presencial y virtual, con la participación de personal sanitario que trabaja con niños y niñas tanto en los centros de salud de la Capital como en las Áreas Programáticas del interior provincial.

Desde la cartera sanitaria se destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud, orientada a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos asistenciales y favorecer la resolución de los casos en cada establecimiento sanitario, evitando, en muchos casos, la necesidad de realizar derivaciones.

Fortalecer la atención en toda la provincia

Las jornadas de capacitación fueron organizadas por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salud, como parte de las acciones previstas dentro de la Campaña IRAB 2026.

La propuesta estuvo dirigida al personal de salud que desarrolla tareas vinculadas con la atención de niños y niñas en distintos establecimientos sanitarios de la provincia. La modalidad combinó encuentros presenciales y virtuales, permitiendo la participación tanto de trabajadores de los centros de salud de la Capital como de profesionales y equipos pertenecientes a las distintas Áreas Programáticas del interior.

El objetivo de esta metodología fue facilitar el acceso a la actualización de contenidos para los equipos que prestan servicios en diferentes puntos del territorio provincial.

Actualización de contenidos sobre la situación epidemiológica

Durante las jornadas se abordaron distintos aspectos relacionados con el manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), poniendo especial énfasis en la actualización de los conocimientos que utilizan los profesionales en la práctica cotidiana. La referente de IRAB, Silvana Montenegro, explicó que el propósito central de los encuentros consiste en mantener actualizados los contenidos vinculados con la realidad sanitaria de la provincia.

Según indicó, "la finalidad de estos encuentros es poder actualizar los contenidos sobre la situación epidemiológica actual de la provincia y de las enfermedades respiratorias predominantes según los grupos etarios".

De esta manera, las capacitaciones buscan brindar información que permita a los equipos de salud responder de manera adecuada a las enfermedades respiratorias que se presentan en cada grupo de edad.

La actualización permanente constituye uno de los ejes centrales de la campaña impulsada por el Ministerio de Salud.

La importancia de los protocolos vigentes

Otro de los aspectos abordados durante las jornadas estuvo relacionado con la utilización de los algoritmos de tratamiento vigentes. En ese sentido, Silvana Montenegro destacó la importancia de mantener actualizados los criterios utilizados por los profesionales al momento de asistir a pacientes con infecciones respiratorias.

La actualización de estos algoritmos constituye una herramienta destinada a unificar los procedimientos de atención dentro del sistema público de salud y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios.

El fortalecimiento de estos conocimientos permite que el personal disponga de criterios actualizados para el abordaje de las enfermedades respiratorias en los distintos niveles de atención.

Herramientas para mejorar la calidad de la atención

Desde el Ministerio de Salud señalaron que las acciones de capacitación tienen como finalidad proporcionar nuevas herramientas a los trabajadores del sistema público sanitario.

El objetivo consiste en favorecer una atención oportuna y de calidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud de toda la provincia. Asimismo, se destacó que estas instancias de formación también apuntan a reducir la necesidad de derivaciones cuando las situaciones puedan resolverse en los centros asistenciales correspondientes.

La estrategia contempla el fortalecimiento permanente de los conocimientos del personal que trabaja directamente con la población infantil.