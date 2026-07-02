Instalan más de 3.500 metros de fibra óptica en el Predio Ferial

Con vistas a la próxima 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Predio Ferial avanza en una importante mejora de su infraestructura tecnológica a partir de una obra de reestructuración del sistema de comunicaciones que incrementará diez veces la capacidad de conectividad del complejo.

La intervención está a cargo de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, empresa que puso en marcha el tendido de una nueva red de fibra óptica a lo largo de todo el predio. Se trata de una de las últimas obras previstas antes del inicio de la tradicional celebración y apunta a responder a la elevada demanda de conectividad que genera el evento, caracterizado por la gran afluencia de visitantes, expositores y trabajadores.

Además de atender las necesidades inmediatas de la Fiesta del Poncho, la infraestructura quedará instalada de manera permanente, permitiendo mejorar el funcionamiento tecnológico del Predio Ferial para las actividades que allí se desarrollen en el futuro.

Más de 3.500 metros de fibra óptica

Las tareas ya comenzaron y tienen prevista su finalización durante la próxima semana. El proyecto contempla la instalación de una nueva red que abarca la totalidad del complejo mediante el tendido de 3.500 metros de cableado de fibra óptica, una infraestructura destinada a optimizar la calidad de las comunicaciones en todos los sectores.

La obra incluye además la incorporación de equipamiento tecnológico distribuido en distintos espacios y pabellones del Predio Ferial, con el objetivo de garantizar una conectividad más eficiente y estable incluso durante los momentos de mayor concentración de personas.

La implementación de esta infraestructura busca optimizar el desempeño de las redes durante jornadas de intensa utilización, como ocurre habitualmente en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Una inversión que permanecerá

La ejecución de la obra representa una inversión realizada por el Estado y se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración suscripto entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y Catamarca Telecomunicaciones SAPEM.

El acuerdo involucra al organismo provincial encabezado por la ministra Daiana Roldán y a la empresa estatal representada por su presidente, Mariano Toledo, quienes impulsan conjuntamente esta intervención destinada a fortalecer la infraestructura tecnológica del principal espacio ferial de la provincia.

La iniciativa no solo responde a las necesidades operativas de un evento multitudinario, sino que también deja instalada una red moderna que podrá ser utilizada en las distintas actividades que el Predio Ferial albergue una vez finalizada la Fiesta del Poncho.

Mejoras para usuarios y expositores

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la ministra Daiana Roldán destacó el aporte que representa esta obra para el funcionamiento del Predio Ferial y puso en valor los beneficios que generará tanto para quienes concurran al lugar como para quienes desarrollan actividades dentro del complejo.

La funcionaria remarcó que la incorporación de esta infraestructura permitirá optimizar la calidad y la velocidad de la conectividad, ofreciendo mejoras que podrán ser percibidas por los usuarios y también por los expositores que participen de la tradicional celebración.

El fortalecimiento del sistema de comunicaciones adquiere especial importancia durante la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, cuando el Predio Ferial concentra una importante cantidad de visitantes y requiere una red capaz de sostener un alto volumen de conexiones simultáneas.