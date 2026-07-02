Belén se prepara para vivir la fiesta patronal en honor de Nuestra Señora de Belén

La comunidad de Belén se dispone a iniciar una nueva edición de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de Belén, una de las celebraciones religiosas más significativas de la ciudad. Las actividades comenzarán este sábado 4 de julio y se desarrollarán hasta el domingo 12, convocando a fieles, instituciones y distintos sectores de la comunidad bajo el lema "Con María de Belén, caminamos en la fe junto al Beato Mamerto Esquiú".

Durante nueve días consecutivos, el Santuario Nuestra Señora de Belén será escenario de celebraciones litúrgicas, momentos de oración, adoración, encuentros pastorales y homenajes destinados a organismos públicos, instituciones educativas, trabajadores de distintos ámbitos, organizaciones sociales y vecinos que participarán de las actividades previstas.

El programa contempla además la tradicional Solemne Procesión, que marcará el cierre de las festividades patronales el domingo 12 de julio, junto con una amplia agenda de celebraciones religiosas y culturales.

La apertura de las celebraciones

Las fiestas patronales comenzarán el sábado 4 de julio con el tema "Recibir la fe como María". La programación de la jornada será la siguiente:

17:30: Animación.

Animación. 18:00: Solemne Bajada de la Imagen de la Virgen de Belén hacia el presbiterio.

Solemne Bajada de la Imagen de la Virgen de Belén hacia el presbiterio. 19:00: Misa.

Durante esa celebración rendirán homenaje los medios de comunicación social estatales, privados y eclesiales. La Bajada de la Imagen marcará el inicio oficial de las actividades religiosas previstas para toda la semana.

Las celebraciones estarán organizadas en torno a un tema específico para cada día. Los ejes propuestos son:

Domingo 5: "Escuchar la Palabra como María".

"Escuchar la Palabra como María". Lunes 6: "Creer aun sin entender".

"Creer aun sin entender". Martes 7: "Con María, servir con amor".

"Con María, servir con amor". Miércoles 8: "Caminar juntos en la fe".

"Caminar juntos en la fe". Jueves 9: "La fe que celebramos se vuelve compromiso por nuestra tierra".

"La fe que celebramos se vuelve compromiso por nuestra tierra". Viernes 10: "Ser testigo como el Beato Esquiú".

"Ser testigo como el Beato Esquiú". Sábado 11: "Permanecer en la fe con María".

"Permanecer en la fe con María". Domingo 12: "María del Belén, un camino de amor y gratitud".

Cada una de estas jornadas combinará momentos de oración con actividades dirigidas a diferentes sectores de la comunidad.

Misas y homenajes para distintos ámbitos de la sociedad

A lo largo de las fiestas patronales participarán representantes de numerosas instituciones y organizaciones. También habrá celebraciones especialmente destinadas al ámbito educativo.

El lunes 6 se realizarán dos misas para los egresados de nivel Primario y Secundario, durante las cuales se impartirá la bendición de camperas y banderas, concluyendo posteriormente con una peregrinación al Santuario.

Ese mismo día se rendirá homenaje al ámbito de la educación estatal y privada de los tres niveles, incluyendo a docentes en actividad y jubilados.

Jornadas dedicadas a organismos e instituciones

El cronograma también contempla celebraciones específicas para diferentes organismos públicos y sectores profesionales. El martes 7 participarán representantes de:

Banco Nación.

ANSES.

Registro Civil.

Correo Argentino.

EC Sapem.

Delegación de Catastro en Belén.

Durante la tarde se desarrollará El Belichito, una jornada destinada a los jardines de infantes. La misa vespertina estará dedicada al ámbito de la salud estatal y privado, incluyendo:

Sanatorios.

Hospitales.

Farmacéuticos.

Centro de Diálisis Belén.

Odontólogos.

Kinesiólogos.

Anestesistas.

Psicólogos.

Bioquímicos.

OSEP.

Geriátricos.

PAMI, entre otros.

El miércoles 8 será el turno de la:

Policía de la Provincia.

Gendarmería Nacional.

Defensa Civil.

Bomberos Voluntarios.

Vialidad Nacional.

Vialidad Provincial.

Dirección de Tránsito.

Poder Judicial.

Además, durante la tarde se realizará un encuentro con la Escuela Especial, mientras que la misa estará destinada al Poder Ejecutivo, intendentes, sus gabinetes y el Concejo Deliberante.

Turismo, deporte, comercio y cultura

Las celebraciones continuarán el jueves 9 con el Tedeum a las 9:00. Posteriormente se desarrollarán el Septenario, la Adoración y la misa dedicada a:

Secretaría de Turismo.

Agencias de turismo.

Hoteles.

Bares.

Dirección de Artesanías.

Artesanos.

El viernes 10, bajo el tema "Ser testigo como el Beato Esquiú", la celebración estará dirigida al ámbito del deporte estatal y privado, clubes, asociaciones, círculos y federaciones deportivas.

El sábado 11 comenzará con una ponencia sobre la caridad ante los desafíos sociales de hoy a las 10:00, seguida por el Septenario, la Adoración y la misa en homenaje a la Cámara de Comercio de Belén, los museos y las bibliotecas públicas. Ese mismo día, entre las 20:30 y las 00:00, se realizará una velada cultural.

La Solemne Procesión

Las actividades culminarán el domingo 12 de julio, jornada que tendrá como tema "María del Belén, un camino de amor y gratitud". El programa final contempla:

16:00: Misa.

Misa. 17:00: Solemne Procesión.

La organización informó que las agrupaciones e instituciones que deseen participar de la procesión deberán comunicarse al 3835527149 para integrar la columna correspondiente.

Asimismo, se recordó que las confesiones se realizarán todos los días antes de cada misa, se solicitó a los fieles mantener silencio y recogimiento dentro del templo y se informó que el Santuario Nuestra Señora de Belén permanecerá abierto diariamente desde las 8:00 hasta las 21:00 durante el desarrollo de las fiestas patronales.

Con un programa que combina celebraciones litúrgicas, espacios de oración, encuentros pastorales, actividades culturales y homenajes a distintos sectores de la sociedad, Belén se prepara para vivir nueve días de profunda participación comunitaria en torno a su patrona, Nuestra Señora de Belén, bajo el lema que este año invita a caminar en la fe junto al Beato Mamerto Esquiú.