Alpine se prepara para las últimas tres carreras de la Fórmula 1 y lanzó un mensaje para Colapinto

Después de su participación en el Gran Premio de Brasil, donde Franco Colapinto terminó en el puesto 13 y su compañero Pierre Gasly finalizó 14°, Alpine comenzó a palpitar el tramo final de la temporada de Fórmula 1 con un mensaje en sus redes sociales.

La escudería francesa afrontará las últimas tres fechas del calendario con pocas posibilidades de escalar posiciones en el Campeonato de Constructores. Actualmente ocupa el fondo de la tabla y tiene por delante el desafío de cerrar el año con mejores resultados y buenas sensaciones de cara al próximo campeonato.

"Se acerca la triple jornada final. Listos para darlo todo", publicó Alpine, junto con fotografías de Colapinto y Gasly.

La próxima competencia será el Gran Premio de Las Vegas, el fin de semana del 19 al 22 de noviembre. Luego llegarán las últimas dos fechas del calendario: Qatar y Abu Dhabi.

El posteo de Alpine de cara al final de temporada. (Foto X: @AlpineF1team)

Colapinto habló de sus dificultades y de lo que busca mejorar en Alpine

El piloto argentino tuvo algunas actuaciones destacadas durante la temporada, aunque en las últimas carreras quedó lejos de la zona de puntos. En ese contexto, reconoció cuáles son sus principales dificultades y qué aspectos necesita mejorar para dar un nuevo paso en la categoría.

"La velocidad siempre está, pero a veces es la constancia: poder repetir buenos fines de semana y sentirme cómodo más rápido con el auto", explicó en una entrevista con el sitio especializado Motorsport.com.

Además, admitió que cuando el monoplaza no tiene el equilibrio adecuado, tanto él como los ingenieros encuentran dificultades para identificar rápidamente los problemas y resolverlos.

"Cuando todo va bien, es muy fácil, pero cuando una sesión se complica un poco, nos cuesta encontrar el motivo", reconoció.

A pesar de esos inconvenientes, Colapinto destacó la evolución de Alpine durante el campeonato y consideró que el equipo consiguió mejorar su rendimiento.

"Hemos mejorado mucho, estamos mejor, somos más competitivos y eso es lo más importante", afirmó.

GP de Las Vegas: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora es la carrera

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el jueves 19 y el domingo 22 de noviembre. Estos son los horarios informados para Argentina:

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1:00.

Práctica libre 3: 21:30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1:00.

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 1:00.

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir las prácticas, la clasificación y la carrera a través de Disney+ (Plan Premium) y la plataforma oficial F1 TV Pro. En televisión por cable, las transmisiones estarán disponibles por Fox Sports.