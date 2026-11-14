Cristian Yapura aseguró que la situación está controlada en Belén tras las fuertes tormentas

El intendente de Belén, Cristian Yapura, brindó un panorama sobre las consecuencias del fuerte temporal que afectó a la jurisdicción y aseguró que la situación se encuentra controlada.

El jefe comunal informó que no se registraron personas lesionadas, aunque las intensas condiciones climáticas provocaron la caída de postes y árboles en distintos sectores.

En relación con la circulación, Yapura señaló que se encuentra restringido el tránsito de vehículos pesados entre Belén y Andalgalá. En tanto, sobre la Ruta Provincial 46 solo está permitido el paso de vehículos livianos y de emergencia.

El COE volverá a evaluar la situación

El intendente también adelantó que en los próximos minutos se realizaría una nueva reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para analizar el panorama y evaluar las medidas necesarias frente a las consecuencias del temporal.

Las restricciones viales se mantienen como una medida preventiva mientras se evalúan las condiciones de circulación en la zona.