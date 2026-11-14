Tras las críticas, Salud aseguró que el Hospital San Juan Bautista está operativo tras el temporal

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que los sectores afectados del Hospital Interzonal San Juan Bautista se encuentran operativos desde las 7 de la mañana de este sábado, luego de los inconvenientes ocasionados por el fuerte temporal que afectó a la Capital durante la madrugada.

A través de un comunicado, la cartera sanitaria señaló que las obras de infraestructura y las mejoras realizadas en el establecimiento durante los últimos años permitieron reducir el impacto de las intensas precipitaciones y evitar que los problemas registrados comprometieran la continuidad de los servicios de salud.

Además, indicó que las intervenciones facilitaron una rápida respuesta de los equipos de mantenimiento, que trabajaron para solucionar los inconvenientes provocados por las condiciones climáticas y restablecer el funcionamiento de los sectores afectados.

La respuesta oficial tras las críticas de Natalia Herrera

La comunicación del Ministerio se conoció después de que la diputada provincial Natalia Herrera, del espacio GENERAR, cuestionara al Gobierno por la inundación del hospital y reclamara respuestas al gobernador y a la ministra de Salud.

La legisladora había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que calificó lo ocurrido como "una locura y una vergüenza" y sostuvo que pacientes, familiares y trabajadores no deberían atravesar esas condiciones en el principal centro de salud de la provincia.

"Mientras el gobernador y la ministra de Salud descansaban en sus casas, anoche pacientes, familiares y trabajadores del Hospital San Juan Bautista tenían que atravesar esta situación", expresó.

Herrera también recordó sus anteriores cuestionamientos sobre el estado edilicio del establecimiento y consideró que las imágenes registradas durante la tormenta evidenciaban problemas que, según su postura, no habían recibido respuestas suficientes.

"Hace años que vengo advirtiendo sobre el estado del hospital. No es un capricho, no es una exageración ni un reclamo sin fundamento. Hoy las imágenes hablan por sí solas. Ya no pueden tapar lo evidente", manifestó.

Finalmente, apuntó contra las autoridades provinciales y preguntó: "¿Qué están esperando para hacerse cargo? ¿Cuánto más tiene que pasar? ¡Hace 15 años que gobiernan!".

Una madrugada de lluvias extraordinarias

La tormenta del sábado 14 de noviembre dejó registros excepcionales en distintos sectores de la Capital. Según la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM), en Pueblo Perdido se acumularon 89,89 milímetros de lluvia, mientras que otras tres estaciones también superaron el promedio mensual de noviembre, estimado en 42 milímetros.

Además, se registró una ráfaga máxima de viento de 88,2 kilómetros por hora. El temporal provocó anegamientos en barrios de la Capital y Valle Viejo, ingreso de agua a viviendas y complicaciones en la circulación.