"¡Alto anillito!": la ocurrencia de un niño cordobés que hizo sonreír al Papa

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó numerosas escenas de emoción y cercanía con los fieles, pero también momentos de absoluta ternura y humor involuntario. Uno de los episodios que más llamó la atención durante la llegada del Pontífice tuvo como protagonista a un niño que participó del recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

En medio de la expectativa generada por el arribo del Santo Padre, el pequeño encontró una manera muy particular de expresarle su afecto. Sin solemnidades ni discursos preparados, y con la naturalidad propia de la infancia, le dedicó unas palabras que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La escena fue registrada y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde la expresión del niño despertó sonrisas por su espontaneidad y por el marcado tono cordobés de su saludo.

"Gracias Papa, chau Papa, lo queremos. ¡Alto anillito!"

El episodio ocurrió cuando el pequeño tuvo al Pontífice a pocos metros durante el recibimiento en el aeropuerto. En ese instante, no dudó en dirigirse a él para transmitirle su cariño con una frase que combinó admiración infantil, afecto y una expresión característica del humor cordobés.

"¡Gracias Papa, chau Papa, lo queremos. Alto anillito!", expresó el niño, con total naturalidad.

La ocurrencia sorprendió por la manera en que el pequeño incorporó a su saludo una observación espontánea que rápidamente se destacó entre los distintos momentos de la recepción. La frase no necesitó explicaciones ni preparativos: surgió de manera directa, en un encuentro que para el niño tenía la particularidad de estar frente al líder de la Iglesia católica.

El comentario provocó sonrisas entre los integrantes de la comitiva y aportó un instante distendido a una jornada atravesada por la expectativa y la emoción que acompañaron la llegada de León XIV a Córdoba.

😂🕊️ "ALTO ANILLITO, EH": EL DIVERTIDO COMENTARIO DE UN NENE AL PAPA LEÓN XIV EN CÓRDOBA Durante su llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella, el Santo Padre protagonizó un divertido momento con uno de los chicos que lo esperaban para saludarlo. "Te queremos, Papa", le dijo el nene y, segundos después, lanzó con total naturalidad: "Alto anillito, eh". El pontífice, que se había acercado a saludar personalmente a los alumnos, reaccionó con una sonrisa ante el inesperado comentario. — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 10, 2026

Un momento que se viralizó rápidamente

La grabación realizada por Cadena 3 permitió que la escena trascendiera el ámbito del aeropuerto y llegara a las redes sociales, donde la frase del pequeño se viralizó al instante.

El tono cordobés, la inocencia del comentario y la espontaneidad con la que se dirigió al Papa fueron algunos de los elementos que hicieron que el episodio se destacara entre las imágenes de la visita.

En una jornada marcada por el recibimiento oficial y las numerosas muestras de afecto hacia el Pontífice, la ocurrencia del niño aportó una cuota de humor que captó la atención del público. Su saludo reunió en pocas palabras el cariño que quiso transmitirle y una expresión inesperada que terminó convirtiéndose en una anécdota de la visita papal.

La espontaneidad de los más chicos durante la visita papal

La escena también reflejó una de las características del recibimiento que tuvo León XIV en Córdoba: la participación de personas de distintas edades que buscaron acercarse al Santo Padre para saludarlo y expresarle su afecto.

En ese contexto, el niño protagonizó un encuentro breve, pero significativo por la naturalidad con la que manifestó su entusiasmo. Mientras la llegada del Papa concentraba la atención de autoridades, fieles y medios de comunicación, su comentario introdujo un momento de humor inesperado.

La frase "¡Alto anillito!" quedó como el detalle distintivo de ese intercambio y como una de las expresiones más recordadas del recibimiento en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

Así, entre las escenas de profunda emoción que dejó la visita de León XIV a Córdoba, la ocurrencia del pequeño se ganó un lugar propio. Un saludo sencillo, pronunciado con inocencia y en perfecto tono cordobés, que provocó sonrisas en la comitiva y conquistó rápidamente a quienes vieron el registro difundido por Cadena 3.