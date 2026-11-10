Carafea ya está en Luján: los catamarqueños confirman sorpresas sobre la Virgen del Valle y Esquiú

La banda catamarqueña Carafea ya se encuentra en Luján, donde participará de la vigilia previa a la misa que celebrará el papa León XIV en la Basílica de esa ciudad. La convocatoria representa una oportunidad para que el grupo lleve la música de la provincia a una celebración de alcance nacional, con una propuesta que, según adelantaron sus integrantes, tendrá un significado especial para Catamarca.

"Vamos a ir a representar a la provincia de la mejor manera en nombre de la Virgen del Valle y del Beato Esquiú", expresaron desde la banda, al anticipar el sentido con el que afrontan esta presentación. La declaración deja en claro que la participación no estará centrada únicamente en la actuación musical, sino también en la intención de llevar dos referencias profundamente vinculadas con la identidad religiosa catamarqueña: la Virgen del Valle y el Beato Mamerto Esquiú.

Los músicos llegaron a Luján para formar parte de la programación artística organizada en la previa de la celebración papal. En ese marco, Carafea tendrá la posibilidad de compartir escenario con artistas de reconocimiento, en una jornada que reunirá distintas propuestas musicales.

En la prueba de sonido

A qué hora va a ser la presentación

El horario estimado para la actuación fue adelantado por Rafa Salas, voz del grupo, quien indicó que la presentación se realizará este martes alrededor de las 19.30 o 20 horas.

La expectativa comenzó a crecer desde la noche anterior, cuando los integrantes de Carafea anticiparon que estaban preparando algunas sorpresas para el público. En ese momento, compartieron pistas sobre lo que sucederá durante su intervención y dejaron entrever que habrá elementos especiales dentro de la propuesta artística.

Entre las referencias que generaron expectativa apareció una mención que, según señalaron, "se va a alegrar Carlos Bazán". La frase fue parte de los adelantos difundidos por el grupo, aunque sin revelar en detalle el contenido de las sorpresas que tienen preparadas para la presentación.

De esta manera, la banda fue construyendo anticipadamente el clima de expectativa alrededor de su participación, al tiempo que remarcó el carácter representativo que tendrá su actuación en Luján.

Prueba de sonido y emoción antes de subir al escenario

En un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales, los integrantes de Carafea confirmaron que ya se encontraban realizando la prueba de sonido, una instancia previa al espectáculo que marca la preparación final antes de subir al escenario.

El grupo acompañó esa publicación con palabras que reflejaron la emoción que atraviesan durante estas horas. "Esto es muy emocionante. Estamos viviendo horas muy increíbles. Así que ya nos preparamos para lo que va a ser nuestro paso por aquí", expresaron.

El mensaje permitió conocer parte de las sensaciones que experimentan los músicos desde su llegada a Luján. La posibilidad de participar en la vigilia previa a la misa de León XIV aparece para la banda como una experiencia significativa, tanto por el contexto religioso de la convocatoria como por la responsabilidad de representar a Catamarca ante el público presente.

Un escenario compartido con artistas reconocidos

La participación de Carafea se desarrollará junto a otros artistas convocados para la vigilia. Entre los nombres mencionados se encuentran Luciano Pereyra y Los Campedrinos, con quienes la banda catamarqueña compartirá escenario.

La presencia de estos artistas configura el marco musical en el que se desarrollará la actuación del grupo provincial, que llegará a la celebración con una propuesta atravesada por sus referencias a la Virgen del Valle y al Beato Esquiú.

La convocatoria a Carafea suma así una representación de Catamarca a la programación artística de la vigilia. Desde sus publicaciones, los músicos dejaron en evidencia la emoción por formar parte de este acontecimiento y la intención de llevar adelante una presentación que refleje el vínculo con la provincia.