Fortalecen la prevención y la atención de la salud mental en las fuerzas de seguridad

La Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Salud avanzan en una articulación destinada a fortalecer el abordaje de la salud mental en el ámbito de las fuerzas de seguridad, con especial atención a los estudiantes que se forman en el Instituto de Educación Superior Policial y Penitenciario.

La propuesta apunta a ampliar las herramientas de prevención, facilitar la detección temprana de situaciones de riesgo y garantizar el acceso oportuno a la atención profesional. El trabajo dará continuidad a las actividades de sensibilización que ya se desarrollan en el Instituto, pero incorporará nuevos mecanismos de intervención y acompañamiento para responder ante situaciones que requieran asistencia.

Entre los principales contenidos previstos se encuentran la salud mental, el manejo del estrés, la prevención del suicidio y el abordaje inicial de situaciones que demanden acompañamiento. De esta manera, la iniciativa contempla tanto acciones de sensibilización como procedimientos concretos para orientar a los estudiantes y facilitar su vinculación con los servicios especializados de la provincia.

El secretario de Seguridad, Leandro Quiroga Barros, destacó la importancia de incorporar el bienestar de quienes se preparan para integrar las fuerzas dentro de una política de seguridad más amplia.

"Desde la Secretaría de Seguridad entendemos que el bienestar de quienes se forman en las fuerzas es parte de una política integral de seguridad. La prevención y el acceso oportuno a la atención profesional son fundamentales para fortalecer el bienestar de las personas y la calidad del servicio que brindamos a la comunidad", expresó.

Registro y detección temprana de situaciones de riesgo

Uno de los componentes centrales del acuerdo será la incorporación del Instituto de Educación Superior Policial y Penitenciario al Sistema de Registro de Notificación Obligatoria, herramienta de la que ya forman parte los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

Este sistema está vinculado con la vigilancia epidemiológica y permitirá establecer criterios comunes de actuación para fortalecer la identificación y notificación de situaciones de riesgo. La incorporación del Instituto busca que el ámbito de formación policial y penitenciaria cuente con procedimientos articulados con los que se aplican en el resto del sistema educativo provincial.

El plan también contempla establecer mecanismos de registro y monitoreo, junto con circuitos definidos para la orientación, la contención inicial, la derivación y el seguimiento de cada situación que requiera intervención.

La intención es que los estudiantes puedan acceder a una primera instancia de acompañamiento y, cuando sea necesario, ser vinculados con los equipos especializados de la red provincial. La articulación también permitirá orientar a sus familias cuando las circunstancias requieran ampliar el acompañamiento más allá del ámbito institucional.

Red Provincial de Cuidados en Salud Mental

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la integración de la Secretaría de Seguridad a la Red Provincial de Cuidados en Salud Mental. Esta incorporación permitirá coordinar acciones de detección, orientación, contención y seguimiento, con la participación de los equipos especializados que forman parte de la estructura sanitaria provincial.

El circuito busca facilitar una respuesta organizada ante las distintas situaciones que puedan presentarse durante la formación de los estudiantes. No se trata solamente de identificar posibles dificultades, sino también de establecer vías de orientación y acompañamiento que permitan actuar oportunamente.

Dentro de esta red tendrá participación la Línea 135 "Salud Mental, Escucha", que brinda orientación y contención ante situaciones de crisis emocional o riesgo suicida. Su intervención se incorpora como una herramienta adicional para facilitar el acceso a la asistencia y ofrecer un canal de escucha ante circunstancias que requieran atención.

Desde el Ministerio de Salud, María Carolina Álvarez, directora provincial de Políticas de Prevención, Promoción y Abordaje Comunitario en Salud Mental y Adicciones, destacó la importancia de ampliar los espacios institucionales que participan en la detección y el acompañamiento.

"La incorporación del ámbito educativo y de Seguridad a este circuito permite fortalecer la detección de situaciones de riesgo y articular respuestas con los equipos de salud, para que las personas puedan recibir orientación y acompañamiento oportunos", señaló.

Derivaciones asistidas y turnos protegidos para estudiantes

Para facilitar el acceso efectivo a la atención profesional, el acuerdo prevé implementar un sistema de derivación asistida desde el Gabinete Psicotécnico del Instituto de Educación Superior Policial y Penitenciario hacia los efectores de salud mental de la provincia.

Este mecanismo permitirá que los estudiantes que necesiten atención sean orientados y acompañados en el proceso de vinculación con los servicios sanitarios. Además, se contempla la disponibilidad de turnos protegidos para quienes no cuenten con obra social, con el propósito de facilitar el acceso a las prestaciones profesionales.

La intervención del Gabinete Psicotécnico tendrá así una función de articulación con los equipos de salud, mediante un circuito que permitirá orientar las consultas y facilitar las derivaciones cuando corresponda.

El rector del Instituto de Educación Superior Policial y Penitenciario, comisario mayor licenciado David José León Moreno, valoró el alcance de esta coordinación y su relación con las tareas de asistencia que ya se desarrollan dentro de la institución.

"Esta articulación nos permite ampliar el alcance de la asistencia y ofrecer una vía de acompañamiento directo, que complementa el trabajo que ya realiza el gabinete de la institución", afirmó.

Confidencialidad y protección de los derechos individuales

El acuerdo también establece pautas específicas para resguardar la confidencialidad y los derechos de cada persona durante los procedimientos de detección, orientación y atención.

Uno de los aspectos definidos es que la atención en salud mental será independiente de las evaluaciones de aptitud que realiza el Gabinete Psicotécnico. Esta separación busca diferenciar los procesos de asistencia y cuidado de aquellos procedimientos institucionales vinculados con la evaluación de las condiciones de aptitud.

Asimismo, ante situaciones de riesgo, se prevé la adopción de medidas de resguardo destinadas a reducir el acceso a elementos que puedan poner en peligro la vida. Estas intervenciones forman parte de los mecanismos contemplados para responder ante circunstancias que requieran una actuación preventiva.

El resguardo de la identidad de las personas involucradas será también una condición para el seguimiento y la evaluación de las acciones. De esta manera, la información obtenida durante el desarrollo del programa deberá manejarse respetando la confidencialidad de quienes reciban acompañamiento.

Coordinación institucional y evaluación periódica

La implementación de las acciones estará a cargo de equipos del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, y del Instituto de Educación Superior Policial y Penitenciario. También participarán referentes de las fuerzas de seguridad.

La coordinación entre estas áreas permitirá organizar los procedimientos de prevención, detección, orientación, contención y derivación, además de establecer instancias de seguimiento para conocer la evolución de las intervenciones.

El programa contempla realizar un seguimiento periódico y evaluar los resultados, siempre con resguardo de la identidad de las personas involucradas. Esta instancia permitirá revisar el funcionamiento de los mecanismos establecidos y el alcance de las acciones desarrolladas en el ámbito educativo y de formación de las fuerzas.

La participación conjunta de las áreas sanitarias, educativas y de Seguridad constituye el eje operativo de la propuesta. A través de esta articulación, se busca que las situaciones que requieran asistencia puedan ser identificadas y canalizadas mediante circuitos definidos, con intervención de profesionales y equipos especializados.