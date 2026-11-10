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El programa "Lleguemos al Barrio" realizó más de 3.500 prestaciones en octubre

Durante el mes se contabilizaron 3.507 prestaciones sanitarias en jornadas que incluyeron especialidades médicas, controles, vacunación y atención veterinaria. La iniciativa busca acercar los servicios de salud a la comunidad y facilitar el acceso a la prevención y la atención profesional.

10 Noviembre de 2026 12.03

El programa "Lleguemos al Barrio", dependiente del Ministerio de Salud de Catamarca, realizó un total de 3.507 prestaciones durante octubre, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la prevención y la promoción de la salud en diferentes localidades y sectores de la provincia.

La estrategia sanitaria tiene entre sus principales objetivos acortar las distancias entre los servicios de salud y la población, facilitando el acceso a controles, consultas y distintas prestaciones profesionales. A través de los operativos territoriales, los equipos de salud se trasladan a los lugares donde se encuentran los vecinos para ofrecer atención y acompañamiento, evitando que las personas deban recorrer mayores distancias para acceder a determinados servicios.

En este marco, durante octubre las actividades se desarrollaron en distintas localidades del departamento Paclín, además de sectores de Valle Viejo y la Capital. La cantidad de prestaciones registradas refleja el alcance de las jornadas realizadas durante el mes y la diversidad de especialidades que participaron de los dispositivos de atención.

En Paclín, el equipo del programa estuvo presente en Palo Labrado, Amadores, San Antonio y Balcozna, donde se concentró una parte de las intervenciones sanitarias. Estas localidades formaron parte del recorrido territorial organizado por el Ministerio de Salud para acercar los servicios profesionales a sus comunidades.

La iniciativa también alcanzó otros espacios de la provincia, con actividades en el barrio Los Mirasoles, en Valle Viejo, y en dos puntos de la Capital: el Centro de Integración Familiar y la Residencia Universitaria.

Controles de libretas sanitarias 

Además de las consultas y prestaciones específicas, durante las jornadas los profesionales realizaron controles de Libretas Sanitarias, una tarea que permitió verificar su estado y completar la documentación correspondiente cuando era necesario.

Este procedimiento formó parte de las actividades desarrolladas por los equipos durante los operativos y se incorporó a las distintas instancias de atención. La revisión de las libretas permitió avanzar con su actualización y completar los registros sanitarios de las personas que participaron de las jornadas.

El trabajo no se limitó a las prestaciones efectuadas en el lugar. En aquellos casos en los que los profesionales identificaron la necesidad de una atención más específica, se realizaron las derivaciones pertinentes a los centros de salud más cercanos.

Estas derivaciones permitieron orientar a las personas hacia los establecimientos sanitarios correspondientes, de acuerdo con cada situación particular. Así, el operativo funcionó también como una instancia de identificación de necesidades que podían requerir una evaluación o intervención posterior en otro nivel de atención.

Prevención y promoción 

El Ministerio de Salud de la provincia tiene entre sus estrategias más importantes la prevención y promoción de la salud, con el propósito de acortar distancias y garantizar el acceso de la población a los servicios sanitarios.

En ese marco, "Lleguemos al Barrio" desarrolla operativos en diferentes puntos del territorio provincial, con equipos interdisciplinarios que acercan prestaciones médicas y otras intervenciones a las comunidades.

Durante octubre, el recorrido incluyó cuatro localidades del departamento Paclín —Palo Labrado, Amadores, San Antonio y Balcozna—, el barrio Los Mirasoles de Valle Viejo y el Centro de Integración Familiar y la Residencia Universitaria, en la Capital.

La cobertura territorial se complementó con la participación de profesionales de clínica médica, pediatría, nutrición, enfermería, obstetricia, odontología, oftalmología y cardiología, además de los equipos de vacunatorio y veterinaria. A esas intervenciones se sumaron los controles de Libretas Sanitarias y las derivaciones a centros de salud cercanos cuando las necesidades de los pacientes así lo requirieron.

 

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