León XIV recorrió Córdoba ante una multitud y saludó desde el Arzobispado

El Papa León XIV llegó este martes a las 12.30 al Arzobispado de Córdoba, luego de protagonizar un recorrido por las calles de la capital provincial en medio de una multitud que se congregó para recibirlo y expresarle su afecto. A lo largo del trayecto, el Pontífice permaneció de pie en el papamóvil, desde donde saludó y bendijo a los fieles que se ubicaron a ambos lados de las avenidas para acompañar su paso.

La presencia de miles de personas convirtió el desplazamiento en una de las escenas centrales de su actividad en la ciudad. Familias enteras, niños, adultos mayores y visitantes de otras provincias se acercaron para verlo, agitando banderas, levantando carteles y expresando su emoción mediante cánticos y saludos.

El recorrido comenzó después de la actividad que el Papa había desarrollado en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Desde allí, la comitiva se trasladó en un vehículo de seguridad hasta la Jefatura de Policía, ubicada sobre avenida Colón, donde estaba previsto realizar el cambio al papamóvil para continuar hacia el centro de la ciudad.

Durante el desplazamiento inicial, el vehículo pasó por el sector de El Tropezón, donde numerosas personas se habían reunido para despedir al Pontífice. León XIV respondió a las muestras de afecto saludando desde la ventanilla, en un primer contacto con quienes aguardaban su paso antes de que la comitiva llegara a la sede policial.

El cambio al papamóvil y los primeros saludos

Frente a la Jefatura de Policía se realizó el cambio al papamóvil, que ya estaba preparado para continuar el recorrido por las principales arterias de la capital cordobesa. La recepción estuvo acompañada por la banda de música de la Policía de Córdoba, mientras los vecinos expresaban su entusiasmo desde las veredas y los balcones de los edificios cercanos.

Antes de iniciar la marcha, el Papa protagonizó algunos encuentros particulares con quienes se encontraban junto al operativo. Uno de los momentos destacados fue cuando bendijo a una beba vestida de pontífice que le acercaron. También saludó a otros niños que estaban presentes y estrechó la mano de las autoridades que lo recibieron.

Acompañando al Santo Padre durante el recorrido, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, subió al papamóvil. De esa manera, ambos continuaron juntos el trayecto hacia el centro de la ciudad, en medio de una multitud que se extendía a lo largo de la avenida Colón.

Avenida Colón, banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano

Una vez iniciado el recorrido en el papamóvil, León XIV avanzó por avenida Colón mientras a ambos lados del trayecto se multiplicaban las muestras de bienvenida. Familias, niños y adultos mayores agitaban banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano, en una recepción que reunió tanto a habitantes de la provincia como a personas que llegaron desde otros puntos del país.

Entre los visitantes había fieles procedentes de Santa Fe y Mendoza, quienes se habían acercado especialmente para presenciar el paso del Pontífice. La presencia de personas de distintas provincias se sumó a la convocatoria local y amplió el marco de una jornada marcada por la expectativa y la emoción.

Uno de los sectores donde se concentró una importante cantidad de público fue el entorno de la iglesia María Auxiliadora y la plaza Colón. Las veredas estaban colmadas y los asistentes buscaban ubicarse en distintos puntos para observar al Papa durante su desplazamiento.

León XIV respondió continuamente a los saludos. Desde el papamóvil levantó la mano hacia quienes se encontraban a ambos lados de la avenida y también dirigió sus gestos a las personas que seguían el recorrido desde los edificios. Los balcones se transformaron en otro espacio desde el cual los vecinos participaron de la recepción, acompañando el paso de la comitiva con banderas y expresiones de entusiasmo.

Cánticos, globos amarillos y un operativo de seguridad

La misma demostración de afecto se repitió en el cruce de avenida Colón y La Cañada, donde los fieles recibieron a la comitiva con banderas, cánticos y globos amarillos. El ambiente estuvo marcado por los saludos permanentes y la expectativa de quienes aguardaban desde hacía tiempo la oportunidad de ver al Papa.

El desplazamiento contó con un importante operativo de seguridad destinado a acompañar el recorrido por las calles de Córdoba. El dispositivo incluyó motocicletas de la custodia, vehículos de seguridad y un helicóptero que sobrevoló el trayecto.

Estos elementos acompañaron el avance del papamóvil a través de los distintos sectores de la ciudad, mientras la multitud permanecía apostada en las veredas y otros espacios desde donde podía observar el paso del Pontífice.

La presencia del helicóptero y de los vehículos de custodia formó parte del despliegue organizado para garantizar el traslado de León XIV desde la Jefatura de Policía hasta el Arzobispado, en un trayecto que atravesó algunos de los puntos de mayor concentración de público.

La llegada al Arzobispado a las 12.30

Después de pasar por la Cruz Mayor, el papamóvil continuó por avenida General Paz en dirección al Arzobispado de Córdoba. La multitud acompañó el tramo final con nuevos saludos, mientras el Pontífice mantenía el contacto visual y los gestos de bienvenida hacia los fieles que permanecían en las calles.

Finalmente, la comitiva llegó a destino a las 12.30, momento en que concluyó el recorrido por la capital provincial.

La llegada al Arzobispado puso fin a un desplazamiento que había comenzado después de la actividad del Papa en el predio de FAdeA y que estuvo acompañado en cada tramo por una importante concurrencia. Desde El Tropezón hasta avenida Colón, La Cañada y la Cruz Mayor, León XIV recibió muestras de afecto de vecinos, familias y visitantes de otras provincias.