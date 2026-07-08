Alumnos rindieron un emotivo homenaje a la Virgen de Belén en las fiestas patronales

En el marco de las fiestas patronales de la Virgen de Belén, los alumnos que cursan el último año del Nivel Secundario protagonizaron un emotivo homenaje a la patrona, en una propuesta que reunió momentos de celebración, reflexión y oración.

La actividad se llevó a cabo el lunes 6 de julio por la tarde en las instalaciones del Club Tiro Federal de Belén, donde las promociones de egresados participaron de una convocatoria especialmente organizada como parte del programa de actividades patronales.

Desde la comunidad parroquial destacaron el clima vivido durante el encuentro y señalaron que "fue un momento muy alegre, en el que los jóvenes han compartido música, DJ en vivo, juegos con premios y espacios de reflexión", combinando instancias recreativas con momentos dedicados a la vida espiritual.

La propuesta permitió que los estudiantes compartieran una jornada comunitaria en torno a la figura de la Virgen de Belén, integrando actividades recreativas con la celebración religiosa.

La Santa Misa y el mensaje del padre Eugenio Pachado

Como parte central del homenaje, se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Eugenio Pachado, párroco del lugar, mientras que el padre Roberto Ochoa estuvo a cargo de las confesiones de quienes participaron del encuentro. Durante su homilía, el padre Eugenio dirigió un mensaje especialmente destinado a los jóvenes, invitándolos a vivir esta etapa de sus vidas con una profunda mirada de fe.

El sacerdote expresó que "la Virgen de Belén los trae aquí para hablarles al corazón, quiere aconsejarlos para elegir bien, buscando lo mejor para sus vidas... María los invita a amar a Jesús".

Asimismo, los exhortó a dejarse amar por Dios y a orientar sus decisiones desde esa experiencia de fe. En ese sentido, les pidió que "elijan a Dios ante tantas tentaciones mundanas, porque es Dios quien los ama de verdad, Él es amor", resaltando la importancia de mantener a Dios en el centro de sus vidas.

Peregrinación al Santuario

Concluida la celebración eucarística, los estudiantes emprendieron una peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de Belén, donde continuó el homenaje en un clima de recogimiento. Antes de recibir la bendición final, los jóvenes participaron de uno de los momentos más significativos de la jornada, cuando fueron cubiertos con el manto de María Santísima, en un gesto de especial significado dentro de la celebración.

Como recuerdo del encuentro, además, cada uno recibió un pequeño pañuelito celeste con la imagen de la Virgen de Belén, símbolo de la participación en esta actividad organizada en el marco de las fiestas patronales.

Los egresados del Nivel Primario también ofrecieron su homenaje

Las actividades del lunes comenzaron desde las primeras horas del día con el homenaje dedicado a los egresados del Nivel Primario, quienes también fueron convocados para participar de la celebración. Durante la mañana se desarrolló una animación que incluyó cantos y coreografías, generando un ambiente festivo antes del inicio de la celebración litúrgica.

Pasadas las 11:00, se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Roberto Ochoa, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Durante su mensaje, el sacerdote animó a los niños a buscar siempre a Jesús y permitir que Él se acerque a ellos, porque es la fuente de la vida, invitándolos a fortalecer su camino de fe.

En el transcurso de la ceremonia litúrgica, los propios chicos realizaron una representación del Evangelio, participando activamente de la celebración.

Bendición de los egresados y caminata alrededor de la plaza

Una vez finalizada la Eucaristía, se llevó a cabo la bendición de los buzos y las camperas que utilizarán los niños egresados durante su último año del Nivel Primario.

Posteriormente, los participantes realizaron una caminata alrededor de la plaza portando las pequeñas imágenes de la Virgen de Belén y del Beato Mamerto Esquiú, dando continuidad al homenaje dentro del cronograma de las fiestas patronales. La actividad reunió a niños, familias y miembros de la comunidad parroquial en una manifestación pública de fe que acompañó la celebración religiosa desarrollada durante toda la mañana.

La Catequesis también se sumó

Las actividades comenzaron incluso un día antes con la participación de la Catequesis, que el domingo 5 de julio rindió su homenaje a la Virgen de Belén. La propuesta incluyó la realización de un misachico y posteriormente la celebración de la Santa Misa, integrándose al programa previsto para las fiestas patronales.

Para facilitar la participación, los catequistas organizaron la convocatoria de manera que todas las comunidades de la ciudad de Belén pudieran estar representadas junto a los niños que asisten regularmente a los encuentros de Catequesis.

La iniciativa permitió reunir a quienes se preparan para recibir los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación, fortaleciendo el sentido comunitario de las celebraciones religiosas.

Con las actividades destinadas a los niños de Catequesis, los egresados del Nivel Primario y las promociones del Nivel Secundario, las fiestas patronales de la Virgen de Belén continúan desarrollándose con una amplia participación de la comunidad, que acompaña cada una de las propuestas religiosas y recreativas organizadas en honor a la patrona.