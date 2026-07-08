Catamarca informa fallas técnicas en el sistema SUBE que afecta la validación de cargas

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca informó que actualmente se registran fallas técnicas en la red del sistema SUBE, una situación que afecta el normal funcionamiento del servicio utilizado diariamente por los usuarios del transporte público.

De acuerdo con el comunicado oficial, los inconvenientes impactan específicamente en la validación de las cargas realizadas en las Terminales Automáticas SUBE y también en las validadoras instaladas a bordo de los colectivos, lo que genera dificultades para que los pasajeros puedan acreditar correctamente el saldo cargado en sus tarjetas.

La dependencia provincial indicó que el problema responde a una falla técnica en la red del sistema y aclaró que se trata de una situación que excede el ámbito de la administración local.

Qué servicios se encuentran afectados

Según precisó la Secretaría de Transporte, las fallas alcanzan a los mecanismos utilizados para validar las cargas efectuadas por los usuarios, tanto en los dispositivos instalados en distintos puntos para la acreditación de saldo como en los equipos ubicados dentro de las unidades del transporte público.

Los inconvenientes informados afectan:

La validación de cargas en las Terminales Automáticas SUBE.

La validación de cargas mediante las validadoras instaladas a bordo de los colectivos.

El organismo provincial comunicó esta situación con el objetivo de mantener informados a los usuarios mientras se trabaja para que el servicio vuelva a operar con normalidad.

La administración depende de Nación Servicios

En el mismo comunicado, la Secretaría de Transporte remarcó que el sistema SUBE es provisto y administrado de manera exclusiva por Nación Servicios, por lo que la prestación y el funcionamiento de la plataforma no dependen de la gestión del Gobierno de la Provincia de Catamarca.

Asimismo, se explicó que los problemas registrados corresponden a inconvenientes de conectividad de carácter nacional, razón por la cual su resolución está a cargo de la empresa responsable de la administración del sistema.

En ese sentido, el organismo provincial aclaró expresamente que las dificultades detectadas son totalmente ajenas a la gestión del Gobierno Provincial, diferenciando la administración local del servicio tecnológico que sustenta el funcionamiento de la tarjeta SUBE en todo el país.

A la espera de la normalización del servicio

La Secretaría de Transporte informó que permanece a la espera de que Nación Servicios, en su carácter de prestadora responsable del sistema, logre normalizar el funcionamiento de la red a la mayor brevedad posible.

Mientras tanto, los inconvenientes continúan afectando la acreditación de las cargas en los dispositivos habilitados para tal fin, situación que impacta en los usuarios que utilizan diariamente el transporte público y requieren validar el saldo incorporado a sus tarjetas.

Finalmente, el organismo provincial agradeció la comprensión de los usuarios frente a las dificultades ocasionadas por esta contingencia técnica y reiteró que se trata de un problema de alcance nacional cuya resolución depende exclusivamente de la empresa responsable de la administración del sistema SUBE.

De esta manera, la Provincia comunicó oficialmente el estado de situación y señaló que continuará a la espera de la normalización del servicio para que las Terminales Automáticas y las validadoras instaladas en los colectivos recuperen su funcionamiento habitual.