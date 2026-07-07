Todo listo para la Fiesta Municipal del Tamal en Fray Mamerto Esquiú

El próximo jueves 9 de julio, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia, el departamento Fray Mamerto Esquiú volverá a celebrar una de sus propuestas más representativas con la realización de una nueva edición de la Fiesta Municipal del Tamal, un evento que busca destacar la tradición gastronómica local y brindar un espacio de encuentro para vecinos, emprendedores, artesanos y artistas.

La actividad se desarrollará desde las 11 horas en el Estadio Evita de San Antonio, con entrada libre y gratuita, y fue presentada oficialmente durante una conferencia de prensa encabezada por la intendenta Alejandra Benavidez.

El lanzamiento tuvo lugar en la Casa de la Cultura y contó además con la participación de la secretaria de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendedurismo, Clara Figueroa; la directora de Cultura, Viviana Checa; la directora de Turismo, Fernanda Quispe; y el jefe de Turismo, Luis Raúl Rodríguez.

Respaldo a productores y emprendedores

Durante la presentación oficial, la jefa comunal destacó el valor que tiene esta fiesta para quienes forman parte de la producción local y remarcó el acompañamiento permanente del municipio a los distintos sectores que participan de la iniciativa.

En ese sentido, Benavidez señaló la importancia que representa este encuentro para emprendedores, artesanos y artistas, quienes tendrán un espacio para exhibir y comercializar sus productos, además de compartir con el público una jornada dedicada a las tradiciones del departamento.

La intendenta también resaltó el apoyo que brinda el municipio a quienes impulsan la producción local y contribuyen a mantener vivas las costumbres gastronómicas que identifican a Fray Mamerto Esquiú.

Veinte tamaleros competirán por el mejor tamal

El eje central de la jornada volverá a ser el tradicional concurso gastronómico que reunirá a 20 tamaleros del departamento, quienes buscarán quedarse con el reconocimiento al "Tamal más rico" de esta edición. Para incentivar la participación, la organización dispuso premios en efectivo para los tres primeros puestos.

Premios del certamen

Primer puesto: $200.000.

$200.000. Segundo puesto: $160.000.

$160.000. Tercer puesto: $100.000.

El concurso volverá a convertirse en uno de los principales atractivos de la jornada, convocando a los elaboradores locales que pondrán a consideración del jurado y del público sus preparaciones.

Aporte económico para garantizar la participación

Desde el municipio también se informó una medida destinada a fortalecer la presencia de todos los concursantes. Con ese objetivo, se otorgó un aporte de $200.000 a cada uno de los tamaleros participantes, destinado a colaborar con la compra de los insumos necesarios para la elaboración de los productos que presentarán durante la competencia.

La asistencia económica busca facilitar la participación de los concursantes y acompañar el trabajo previo que demanda la preparación de los tamales para una convocatoria de estas características.

Precio unificado para la venta de tamales

Como parte de la organización del evento, el municipio informó que se alcanzó un acuerdo con los tamaleros para establecer un precio único de venta durante toda la jornada. Los valores definidos son los siguientes:

Tamal por unidad: $3.000.

$3.000. Docena de tamales: $30.000.

De esta manera, todos los puestos ofrecerán sus productos bajo el mismo esquema de precios acordado entre la organización y los participantes.

Gastronomía y espectáculos

Más allá del tradicional concurso, la Fiesta Municipal del Tamal ofrecerá una propuesta pensada para que vecinos y visitantes puedan compartir una jornada completa en el marco de los festejos patrios.

Los asistentes encontrarán una amplia oferta que incluirá:

Los tradicionales tamales , protagonistas centrales del evento.

, protagonistas centrales del evento. Una variada propuesta gastronómica.

Una variada propuesta artística.

Feria artesanal.

Feria de emprendedores.

La programación fue diseñada para convocar a toda la familia y convertir la celebración en un espacio donde la gastronomía regional, la cultura y la producción local compartan un mismo escenario.