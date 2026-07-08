La aplicación Mi Argentina permitirá consultar la liquidación de sueldo en el celular

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación Mi Argentina que permitirá a las personas usuarias consultar la liquidación digital de haberes directamente desde el celular. La herramienta, disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iPhone, fue desarrollada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tiene como objetivo facilitar el acceso a la información laboral mediante un entorno digital centralizado.

Con esta incorporación, la plataforma suma un nuevo servicio destinado a simplificar la consulta de datos vinculados con la relación laboral, permitiendo acceder a la información sobre salarios, descuentos y contribuciones patronales desde un único lugar, sin necesidad de recurrir a documentación en papel o realizar gestiones presenciales.

La nueva función se encuentra disponible dentro de la sección "Trabajo/Mis Empleos" de la aplicación y está orientada a las personas que forman parte del régimen de Liquidación Digital.

Información detallada sobre salarios y aportes

A través de esta herramienta, las personas usuarias pueden consultar cada una de sus relaciones laborales registradas y acceder al detalle completo de la liquidación correspondiente. Entre los datos que ofrece el sistema se encuentran:

Salario bruto.

Salario neto.

Descuentos aplicados.

Contribuciones patronales declaradas por el empleador.

La posibilidad de visualizar toda esta información en un solo espacio busca fortalecer la transparencia en la relación laboral y brindar mayor control sobre los datos declarados por los empleadores.

Según se informó, el sistema permite realizar un seguimiento puntual de los ingresos y de las obligaciones laborales, facilitando la verificación de cada concepto incluido en la liquidación.

Un paso más en la estrategia de digitalización

Durante la presentación de la nueva funcionalidad, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, destacó el alcance de esta incorporación.

"Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas", expresó el funcionario.

Con esta incorporación, el Estado continúa avanzando en su estrategia de digitalización de servicios públicos, orientada a simplificar trámites y mejorar la experiencia de la ciudadanía en el acceso a información personal y laboral.

La integración con ARCA responde además a la creciente demanda de herramientas digitales vinculadas con el ámbito del trabajo, ofreciendo un mecanismo de consulta rápido y seguro que evita la necesidad de concurrir a oficinas o esperar la emisión física de recibos o documentación.

Mi Argentina, el perfil digital oficial de la ciudadanía

La aplicación Mi Argentina se consolidó como el perfil digital oficial de la ciudadanía argentina, concentrando en un único espacio distintos servicios y documentos personales. A través de la plataforma es posible realizar trámites, solicitar turnos, gestionar credenciales y recibir información personalizada de manera completamente digital.

Entre los documentos disponibles dentro de la aplicación se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula verde.

Constancia de CUIL.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otros documentos y credenciales digitales.

La incorporación de la consulta de la liquidación digital de haberes amplía el conjunto de servicios disponibles y fortalece el objetivo de centralizar la información personal en un único entorno.

Acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento

Uno de los principales beneficios que incorpora esta herramienta es la posibilidad de consultar la información laboral desde el teléfono celular en cualquier momento y lugar. La digitalización del proceso elimina la dependencia de horarios de atención y reduce la necesidad de utilizar soportes en papel para acceder a los datos relacionados con el salario.

De acuerdo con la información difundida, esta modalidad favorece la autonomía de las personas trabajadoras al permitir verificar rápidamente los datos registrados, revisar descuentos o corroborar aportes cuando sea necesario.

Asimismo, el acceso centralizado facilita la resolución de consultas relacionadas con la liquidación de haberes y brinda mayor disponibilidad de la información laboral.

Quiénes pueden utilizar la nueva funcionalidad

La consulta de la liquidación digital no está disponible para la totalidad de las personas trabajadoras. El sistema se encuentra habilitado únicamente para quienes integran el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya se encuentran incorporados a dicho régimen.

En consecuencia, quedan excluidos:

Las personas que trabajan en el sector público.

Quienes se desempeñan bajo el régimen de casas particulares.

Las personas cuyos empleadores privados todavía no implementaron el régimen de Liquidación Digital.

De este modo, la herramienta se encuentra dirigida específicamente a quienes ya forman parte del sistema integrado desarrollado junto a ARCA.

Paso a paso para consultar la liquidación digital

El procedimiento para acceder a la información laboral fue diseñado para realizarse desde la propia aplicación. Los pasos informados son los siguientes:

Descargar la aplicación Mi Argentina desde el sitio oficial argentina.gob.ar/miargentina en un dispositivo Android o iPhone.

desde el sitio oficial en un dispositivo Android o iPhone. Acceder al perfil digital , iniciando sesión con los datos personales.

, iniciando sesión con los datos personales. Ingresar a la sección "Trabajo/Mis Empleos" desde el menú principal.

desde el menú principal. Seleccionar la relación laboral que se desea consultar.

que se desea consultar. Visualizar la liquidación digital , donde se muestran el salario bruto, el salario neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador.

, donde se muestran el salario bruto, el salario neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador. Revisar toda la información disponible y, si la aplicación lo permite, descargar o guardar el comprobante digital.

La incorporación de esta funcionalidad representa un nuevo servicio dentro de Mi Argentina, orientado a concentrar la información laboral en un entorno digital seguro y accesible. A través de la integración con ARCA, las personas alcanzadas por el régimen de Liquidación Digital podrán consultar de manera rápida el detalle de sus haberes, acceder a los datos de sus relaciones laborales registradas y verificar la información correspondiente a salarios, descuentos y aportes, todo desde el teléfono celular y sin necesidad de realizar trámites presenciales o utilizar documentación en formato papel.