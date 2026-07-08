¿Sube la temperatura?: cómo estará el tiempo este miércoles en Catamarca

Mitad de semana y el clima se anticipa con características estables. El día no tendrá cambios significativos desde las primeras horas y hasta la noche. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantienen lejos las precipitaciones, consolidando un escenario favorable para el desarrollo de las actividades cotidianas al aire libre.

La evolución del estado del cielo marcará el ritmo de la jornada. Durante la madrugada, las condiciones fueron de cielo parcialmente nublado, mientras que en las primeras horas de la mañana el fenómeno predominante será la neblina, que caracterizará el comienzo del día. Posteriormente, durante la tarde, el cielo se presentará algo nublado, para regresar a un estado de parcialmente nublado en horas de la noche.

De acuerdo con los datos del pronóstico, el comportamiento atmosférico será uniforme a lo largo del miércoles, sin anuncios de inestabilidad que modifiquen las condiciones previstas.

Temperaturas frescas

El comportamiento térmico mostrará una marcada diferencia entre el inicio y el tramo central de la jornada. Las primeras horas estarán dominadas por temperaturas frescas, propias del comienzo del día. La madrugada registró unos 6 grados, mientras que la mañana presentará la temperatura mínima de 2 grados, convirtiéndose en el momento más frío del miércoles.

Con el correr de las horas, el ascenso térmico será progresivo hasta alcanzar durante la tarde la temperatura máxima de 20 grados, configurando el período más cálido de la jornada. Hacia la noche, el descenso será moderado, con una temperatura prevista de 13 grados.

Es así que esta evolución permitirá pasar de un amanecer fresco a una tarde considerablemente más templada, antes del descenso térmico previsto para el cierre de la jornada.

El viento con intensidad en aumento

El comportamiento del viento será otro de los elementos que evolucionará a lo largo del día. Durante las primeras horas, el viento soplará desde el Noroeste (NO) con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Ya en la mañana, la dirección cambiará hacia el Norte (N) y la intensidad aumentará, alcanzando velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora. El incremento continuará durante la tarde, cuando el viento seguirá predominando del mismo sector, con velocidades previstas entre 23 y 31 kilómetros por hora. Estas mismas condiciones se mantendrán durante la noche, sin modificaciones en la dirección predominante ni en la intensidad estimada.

En síntesis, este miércoles aún con festejos y en la previa del feriado, se desarrollará bajo un esquema de tiempo estable, con una mañana fresca marcada por la presencia de neblina, una tarde más templada con 20 grados de máxima y un cierre de jornada nuevamente con cielo parcialmente nublado. La ausencia de lluvias y de ráfagas completa un panorama meteorológico que, de acuerdo con el pronóstico, se mantendrá sin cambios significativos desde la madrugada hasta la noche.