Ambiente controló y verificó licencias de pescadores en El Dique El Bolsón

El dique El Bolsón, en el departamento La Paz, fue escenario de una jornada deportiva y familiar de pesca que reunió a una importante cantidad de participantes y visitantes. La convocatoria estuvo integrada por pescadores, familias y personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia para compartir una actividad recreativa en contacto con la naturaleza.

Las condiciones climáticas no impidieron el desarrollo de la jornada. A pesar de las bajas temperaturas y el viento, el encuentro reflejó el entusiasmo generado por las actividades recreativas vinculadas con el entorno natural y, particularmente, por la pesca deportiva.

De acuerdo con los datos proporcionados por los organizadores, durante la jornada ingresaron 150 embarcaciones, mientras que participaron 430 pescadores. A esa cifra se sumó la presencia aproximada de 2.300 personas, que formaron parte de la convocatoria desarrollada en el dique.

El encuentro también permitió desplegar tareas específicas de control por parte de los organismos vinculados con la protección de los recursos naturales.

Control de licencias y fiscalización durante el encuentro

El equipo de inspectores de la Secretaría de Ambiente llevó adelante una importante tarea de fiscalización y verificación durante el desarrollo de la jornada. El objetivo central fue comprobar que quienes participaban de la actividad contaran con la correspondiente licencia de pesca vigente.

Los controles estuvieron orientados a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la práctica de la pesca deportiva y a garantizar que los participantes desarrollaran la actividad conforme a la normativa vigente.

En aquellos casos en los que las personas no disponían de su carnet habilitante, se les brindó la posibilidad de adquirir una licencia provisoria. De esta manera, quienes no contaban inicialmente con la documentación requerida pudieron regularizar su situación y participar de la jornada dentro del marco establecido.

La posibilidad de acceder a esta licencia provisoria permitió que el control no se limitara a la verificación de la documentación, sino que también ofreciera una alternativa para adecuar la situación de los participantes a las exigencias correspondientes.

Las acciones desarrolladas por los inspectores forman parte de una tarea orientada a promover una práctica responsable de la pesca deportiva y, al mismo tiempo, fortalecer el cuidado de los recursos naturales.

Pesca responsable y conservación de los recursos ictícolas

Desde la Secretaría de Ambiente se destacó que las tareas de fiscalización tienen objetivos vinculados directamente con la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos ictícolas de la provincia.

En ese sentido, los controles realizados durante la jornada apuntaron a fomentar el cumplimiento de la legislación vigente y a promover una modalidad de pesca deportiva responsable.

La presencia de los inspectores permitió acompañar el desarrollo de una actividad que convocó a cientos de pescadores y a miles de personas en el entorno del dique, incorporando el control como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de las normas.

Desde la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad se expresó además un agradecimiento a los organizadores, participantes y vecinos por el comportamiento registrado durante la jornada y por el compromiso demostrado.

Un proyecto que comenzó con estudios y una siembra de pejerreyes

La jornada de pesca en El Bolsón tiene además un antecedente directamente relacionado con el desarrollo de esta actividad en el espejo de agua. En octubre de 2024, desde la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, a cargo de Gustavo Quinteros, perteneciente al entonces Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se realizó en el dique El Bolsón la primera siembra de 20.000 ovas embrionadas y 100.000 alevines de Odonthestes bonariensis, pejerrey.

La siembra no se realizó de manera aislada, sino que estuvo precedida por un estudio específico del espejo de agua. Ese trabajo había comenzado en marzo de 2024 y estuvo a cargo de la bióloga Vanina Almendra, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente.

El análisis previo permitió contar con un estudio pormenorizado del dique antes de avanzar con la primera siembra. De esta manera, el proyecto vinculó el conocimiento sobre las condiciones del espejo de agua con una iniciativa destinada a fomentar la actividad de pesca deportiva.

La incorporación de los ejemplares de pejerrey constituyó, en ese momento, una acción dentro de un proyecto que buscaba fortalecer las posibilidades recreativas vinculadas con el dique El Bolsón.

El objetivo de impulsar el turismo mediante la pesca

Al momento de realizarse aquella primera siembra, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Nierderle, destacó el propósito con el que se había iniciado el proyecto.

Según explicó entonces, se trataba de una iniciativa que había comenzado apenas se inició la gestión y que tenía como objetivo fomentar el turismo en los distintos departamentos de la provincia. En el caso específico del dique El Bolsón, la propuesta apuntaba a utilizar la recreación vinculada con la pesca deportiva como una herramienta para impulsar el movimiento turístico y generar un efecto positivo para los pobladores locales.

La pesca deportiva aparecía así vinculada con una estrategia que combinaba recreación, turismo y aprovechamiento de los recursos del entorno. La siembra de pejerreyes, realizada después del estudio del espejo de agua, formó parte de ese proyecto.