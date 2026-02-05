Ancasti celebra sus raíces: llega el Festival "Tradiciones de mi Tierra"

El próximo sábado 7 de febrero, el departamento Ancasti se convertirá en el escenario de una de las manifestaciones culturales más profundas de la región con la realización del Festival de Destrezas Gauchas "Tradiciones de mi Tierra". El evento tendrá lugar en el Puesto "Los Piquillines", un enclave estratégico situado sobre la Ruta Provincial N°13, precisamente a la altura del kilómetro 15, en pleno corazón del cordón montañoso del cerro.

La jornada se desarrollará específicamente en el predio "Juan Regalado", un espacio que busca consolidarse como un punto de encuentro para la revalorización de las costumbres del interior provincial. Esta iniciativa surge como una propuesta cultural y recreativa diseñada para toda la familia, integrando a distintas generaciones en torno a la identidad gaucha y la preservación de su legado histórico en un entorno natural imponente.

Destrezas criollas y competencia interprovincial

El festival ha diseñado una agenda exhaustiva que resalta la pericia de los jinetes y la vigencia de las labores rurales en la actualidad. Las actividades están orientadas tanto a la competencia de alto nivel como al entretenimiento de los asistentes. Entre las propuestas centrales, se destacan las montas de vacunos y las tradicionales pialadas, disciplinas que exigen precisión y coraje por parte de los participantes.

Uno de los atractivos más esperados de la jornada será el desafío interprovincial de juego de riendas, donde jinetes de distintos puntos de la región medirán su habilidad y la agilidad de sus caballos. Además, el programa incluye la atada al palo y diversas destrezas gauchas que demuestran el vínculo cotidiano entre el hombre de campo y sus animales. Para los más pequeños, la organización ha previsto juegos recreativos que permiten a los niños participar activamente de la fiesta nacional.

Gastronomía, locución y cartelera musical

La experiencia de "Tradiciones de mi Tierra" se completa con una oferta sensorial que celebra la identidad catamarqueña a través de sus sabores. El predio contará con comidas típicas y un servicio de cantina dispuesto para atender a los concurrentes durante todo el día. La atmósfera festiva y la coordinación de los actos estarán bajo la responsabilidad de Ramiro Ledezma, quien se encargará de la locución y animación de cada una de las pruebas y presentaciones.

El marco musical será el broche de oro para este encuentro campero, con una cartelera que reúne a destacados exponentes del género chamamecero. Se presentarán en vivo Reales del Chamamé, Ecos del Este y Sergio Morales junto a su Banda Chamamecera, garantizando un ambiente de baile y celebración popular. A través de esta articulación entre deporte criollo, música y gastronomía, el festival en Ancasti se posiciona como una cita ineludible para quienes buscan conectar con la esencia del campo argentino.