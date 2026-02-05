Personal del Hospital San Juan Bautista denuncia precarización y exigen dialogo con el Gobierno

Personal del Hospital Interzonal San Juan Bautista manifestó su preocupación por la situación salarial y laboral que atraviesan, y denunció una serie de irregularidades que afectan tanto a los trabajadores como al sistema de salud pública en Catamarca.

En diálogo con La Unión, referentes del reclamo señalaron que existe una "vulneración de la paga" y explicaron que, tras 15 días de protestas, fueron convocados a una reunión de diálogo con la ministra de Salud. En ese encuentro, indicaron, pudieron exponer los puntos incluidos en un petitorio firmado por el personal, aunque la ministra habría asegurado "estar atada de manos".

En tanto, según detallaron, el conflicto no se limita a las 177 personas que habrían sufrido retenciones indebidas, sino que alcanza a todo el personal del hospital, que también fue afectado por el atraso en el pago del aguinaldo y por diversas formas de precarización laboral.

Entre las principales irregularidades mencionadas, destacaron que alrededor de 109 y 500 trabajadores del área de salud perciben sus ingresos bajo la modalidad de guardias en lugar de contar con contratos permanentes, lo que genera pagos más bajos e irregulares.

También cuestionaron los valores actuales de la hora de guardia, que —según precisaron— son de $7.500 para médicos, $6.400 para personal no médico y $4.500 para técnicos, montos que consideran desactualizados y en incumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria. Afirmaron que estas condiciones no solo afectan a los trabajadores, sino que repercuten directamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes catamarqueños.

"Está en la voluntad del Gobierno hacer cumplir la ley. Queremos que se responsabilicen de cumplirla y de actualizarla", señalaron desde el sector.

Otro de los puntos de conflicto es la representación gremial. El personal cuestionó que el Gobierno provincial considere como único interlocutor válido a ATSA, encabezado por Burgos, a quien acusan de representar principalmente a la salud privada. "Actualmente no nos representa y, aun así, es quien se sienta con el gobernador", afirmaron.

En ese contexto, remarcaron que las decisiones ya no dependen del personal, sino de los gremios y los actores políticos. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en asamblea permanente y expresaron su profunda preocupación por el futuro de la atención sanitaria en el hospital.

"La situación es mala para todos, pero no creemos que la salud deba ser la primera golpeada. La salud es esencial y lo que pedimos no es algo que pueda postergarse", concluyeron.