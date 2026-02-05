Orgullo chaqueño: Gloria Cisneros busca el "Nobel de la Educación" en Dubái

La docente rural Gloria Argentina Cisneros se encuentra actualmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, protagonizando un hecho histórico para la pedagogía nacional. Cisneros compite por el Global Teacher Prize 2026, el galardón más prestigioso a nivel internacional en el ámbito educativo, frecuentemente denominado como el "Nobel de la Educación". Este reconocimiento, organizado por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, distingue a docentes con trayectorias transformadoras; en esta edición, la maestra argentina logró la hazaña de ser seleccionada por segunda vez consecutiva entre miles de postulaciones de todo el planeta.

La instancia final ubica a Cisneros dentro de un selecto grupo de 10 finalistas que aspiran a un premio de un millón de dólares. El anuncio del ganador está programado para realizarse durante el World Governments Summit, evento que se desarrolla del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái. Antes de su partida, la ministra de Educación provincial, Sofía Naidenoff, resaltó personalmente el orgullo que su trayectoria representa para el sistema educativo chaqueño, subrayando su compromiso con la inclusión.

Desde hace nueve años, la labor de Cisneros tiene como epicentro la Escuela de Educación Primaria N° 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime", situada en una zona rural del Impenetrable chaqueño. Su compromiso con la institución trasciende la enseñanza convencional, asumiendo un rol multifacético que garantiza el funcionamiento del establecimiento en un contexto de extremo aislamiento geográfico.

Los pilares de su desempeño diario se resumen en los siguientes puntos:

Viaja más de dos horas en moto para llegar a la institución y reside allí de lunes a viernes. Alcance pedagógico: Tiene a su cargo una matrícula de 15 alumnos, desde primero hasta séptimo grado, asegurando la escolaridad en parajes remotos.

A pesar de la escasa infraestructura, Cisneros transformó la realidad de su comunidad mediante un proyecto educativo de vanguardia. La Fundación Varkey destacó su capacidad para integrar conectividad, tecnología y energías renovables en el monte chaqueño. Su gestión también incluyó el fortalecimiento del tejido social mediante la promoción de becas, la creación de bibliotecas familiares y un acompañamiento constante a las familias de los alumnos.

Debido a su impacto, en 2025 fue distinguida como Mujer Destacada del Año en el Chaco. En esta fase final, Cisneros representa a la educación pública argentina frente a colegas de India, Estados Unidos, Australia, Nigeria, Italia, Colombia, España y Polonia, demostrando que la excelencia pedagógica puede florecer incluso en los contextos más adversos.