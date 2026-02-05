Dengue: cuándo se fumiga y por qué debe acompañarse con la eliminación de criaderos

Teniendo en cuenta las continuas lluvias que se registran en la provincia, desde el Ministerio de Salud se recomienda a la población continuar y reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación de mosquitos.

Ante las constantes consultas de vecinos y vecinas sobre la fumigación, especialistas en la temática explican que se trata de una medida complementaria, ya que la aplicación de insecticidas está destinada a eliminar únicamente a los mosquitos adultos, pero no actúa sobre los huevos ni las larvas. Por este motivo, la fumigación es una herramienta de emergencia para el control de brotes, pero la verdadera prevención del dengue reside en la eliminación constante de los criaderos.

En este sentido, es importante aclarar que los equipos de Salud realizan fumigaciones cuando, en una misma zona, se detecta una determinada cantidad de casos de dengue. Esta acción tiene un efecto temporal, que puede durar días o semanas, y los mosquitos vuelven a aparecer si no se eliminan los criaderos. Por lo tanto, no es una medida sostenible por sí sola, ya que no interrumpe el ciclo de vida del mosquito y debe ir acompañada del descacharrado y del cumplimiento de todas las recomendaciones de prevención.

Cabe mencionar que el Aedes aegypti es el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, además de otros virus, entre ellos la fiebre amarilla. Está presente en gran parte del territorio nacional, por lo que su control y eliminación resultan fundamentales.

En este contexto, desde el Ministerio de Salud se continúa solicitando a la población mantener y reforzar las medidas de prevención que se difunden de manera permanente.

Medidas de prevención

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, entre otros.

Dar vuelta los objetos que se encuentren en el exterior y puedan acumular agua de lluvia, como baldes, palanganas, tambores y botellas.

Cambiar el agua de bebederos de animales y de colectores de desagües de aire acondicionado o de lluvia, dentro y fuera del hogar, cada 3 días.

Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo para desprender los huevos del mosquito.

Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda.

Mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapar tanques y recipientes utilizados para recolectar agua.

Prevención de la picadura del mosquito

Usar repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.