Ancasti será sede de una capacitación turística sobre experiencias memorables e IA

El departamento Ancasti será escenario de una nueva instancia de formación vinculada al desarrollo turístico y la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas al sector. El próximo jueves 21 de mayo, la Secretaría de Gestión Turística de Catamarca, a través de la Dirección de Calidad Turística, llevará adelante dos talleres presenciales en el marco del programa Turismo Capacita 2026.

Las actividades se desarrollarán entre las 8:30 y las 12:30 horas en el Salón Comedor de la Hostería Municipal de Anquincila y estarán dirigidas a prestadores de servicios turísticos del departamento.

La propuesta formativa busca acercar herramientas actuales para potenciar la actividad turística local, mejorar la calidad de los servicios y acompañar a emprendedores y prestadores en la incorporación de nuevas estrategias de comunicación, promoción y comercialización.

Turismo de experiencias

Uno de los talleres programados será "Turismo de experiencias: creando recuerdos memorables", una capacitación orientada al diseño de propuestas turísticas con valor diferencial y capacidad de generar conexión emocional con los visitantes.

La iniciativa apunta a trabajar sobre nuevas formas de pensar la actividad turística, poniendo el foco en la experiencia integral de quienes visitan los destinos y en la construcción de propuestas que trasciendan la prestación tradicional de servicios.

En este marco, el taller abordará herramientas vinculadas a:

Diseño de experiencias turísticas con identidad local .

. Generación de propuestas con valor diferencial .

. Construcción de vínculos emocionales con visitantes .

. Fortalecimiento de la calidad en la atención y los servicios.

La capacitación se inscribe dentro de una tendencia orientada a diversificar la oferta turística mediante experiencias capaces de generar recuerdos significativos y fortalecer el posicionamiento de los destinos.

Inteligencia artificial y redes sociales

La segunda propuesta de la jornada será "IA turística: automatización para vender en redes sociales", un taller práctico enfocado en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la promoción y comercialización digital de servicios turísticos. La capacitación estará centrada en estrategias de automatización y comunicación digital, con el objetivo de brindar conocimientos útiles para mejorar la presencia en redes sociales y optimizar las herramientas de venta y difusión.

Entre los principales ejes previstos se destacan:

Uso de inteligencia artificial para promoción turística .

. Automatización de contenidos y estrategias digitales .

. Herramientas aplicadas a redes sociales .

. Nuevas modalidades de comercialización online.

La incorporación de inteligencia artificial en el ámbito turístico aparece como uno de los temas centrales dentro de los procesos actuales de modernización y adaptación tecnológica del sector, especialmente para emprendedores y prestadores que buscan ampliar su alcance de promoción y fortalecer sus canales de venta.

Turismo Capacita 2026

La actividad forma parte del programa Turismo Capacita 2026, impulsado por la Secretaría de Gestión Turística de Catamarca a través de la Dirección de Calidad Turística. La iniciativa tiene como objetivo promover instancias de capacitación destinadas a fortalecer el desarrollo turístico local mediante herramientas vinculadas a calidad, innovación y actualización profesional.

En este caso, las jornadas estarán especialmente orientadas a los prestadores de servicios turísticos de Ancasti, buscando acompañar el crecimiento de la actividad en el departamento y brindar herramientas adaptadas a las nuevas demandas del mercado turístico.

La propuesta combina contenidos vinculados tanto a la construcción de experiencias turísticas como al uso de tecnologías digitales, integrando dos dimensiones consideradas estratégicas para el desarrollo del sector.

Inscripciones abiertas para los talleres en Anquincila

Las personas interesadas en participar de las capacitaciones podrán realizar la inscripción mediante un formulario online dispuesto por la organización. El encuentro tendrá lugar en el Salón Comedor de la Hostería Municipal de Anquincila y reunirá a prestadores, emprendedores y actores vinculados al turismo local en una jornada centrada en innovación, calidad y nuevas herramientas para el desarrollo de la actividad.

El cronograma previsto para el jueves 21 de mayo contempla cuatro horas de capacitación presencial, entre las 8:30 y las 12:30, con propuestas orientadas tanto al fortalecimiento de experiencias turísticas como a la incorporación de inteligencia artificial aplicada a redes sociales y comercialización digital.

Las inscripciones se encuentran disponibles a través del formulario habilitado por la Secretaría de Gestión Turística de Catamarca: formulario de inscripción