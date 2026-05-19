Mi Bingo Catamarqueño desembarca en el interior provincial con una edición mundialista

La edición Mundialista de Mi Bingo Catamarqueño comenzó oficialmente su recorrido por el interior de la provincia con presentaciones en distintas localidades de la puna y el oeste catamarqueño. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por la Caja de Crédito y Prestaciones y la Secretaría de Deportes de la Provincia, tuvo su lanzamiento en El Peñón, departamento Antofagasta de la Sierra, además de las ciudades de Tinogasta, Pomán y Belén.

El despliegue institucional en estas regiones marcó el inicio de una campaña de promoción que busca consolidar una nueva edición del ya clásico bingo provincial, esta vez bajo una temática mundialista y con una estructura de premios que, según se informó oficialmente, será hasta el momento la de mayor magnitud en cantidad de sorteos y beneficios entregados.

Un lanzamiento con fuerte presencia institucional

Durante las presentaciones realizadas en las distintas localidades, participaron el secretario de Deportes de la Provincia, Guillermo Perna; el director ejecutivo de la Caja de Crédito, Hugo Aibar; y la coordinadora de Entes Descentralizados del Ministerio de Hacienda, Susana Seco Santamaría.

Los funcionarios encabezaron reuniones y encuentros con representantes de ligas, asociaciones, federaciones y clubes deportivos locales, a quienes se les brindaron detalles sobre el funcionamiento de esta nueva edición del bingo y las características de los premios previstos.

La presencia de autoridades provinciales en el interior profundo de Catamarca puso en evidencia la intención de acercar la propuesta a distintas comunidades deportivas y sociales, especialmente en regiones alejadas de los principales centros urbanos. El recorrido por la puna y el oeste provincial tuvo como objetivo promocionar el bingo y fortalecer el vínculo con las instituciones deportivas locales.

Más de 155 millones de pesos y un auto 0 km entre los premios destacados

Uno de los aspectos centrales de esta edición mundialista de Mi Bingo Catamarqueño es la magnitud de los premios anunciados. De acuerdo con la información oficial, habrá más de 155 millones de pesos en efectivo, convirtiéndose en una de las propuestas más ambiciosas desde la creación del bingo.

Entre los premios principales se destacan:

30 millones de pesos correspondientes al premio mayor.

correspondientes al premio mayor. Un automóvil 0 km , asignado como décimo premio con número de cartón.

, asignado como décimo premio con número de cartón. Motos .

. Bicicletas .

. Televisores Smart TV .

. Camisetas oficiales de la Selección Argentina .

. Pelotas .

. Diversos premios adicionales en efectivo.

Además de los premios tradicionales, se informó que también se entregará un kit emprendedor, consistente en un emprendimiento listo para trabajar. Este componente agrega un perfil productivo y de incentivo económico a la propuesta, ampliando el alcance de los beneficios más allá de los sorteos monetarios.

La raspadita y los premios instantáneos

Otro de los atractivos anunciados para esta edición será la denominada raspadita, que incorporará premios instantáneos en efectivo.

Según se explicó durante las presentaciones, quienes logren acertar las cuatro cifras sorteadas en la primera de la quiniela accederán a premios de 100 mil pesos en efectivo.

La inclusión de esta modalidad complementaria busca sumar nuevas posibilidades de participación y ampliar las oportunidades de ganar para quienes adquieran el cartón del bingo.

El sorteo será el 13 de junio y se transmitirá en vivo

La organización confirmó que el sorteo principal se realizará el próximo 13 de junio, a partir de las 15 horas, en la sala de juegos ubicada sobre calle Rivadavia.

Asimismo, se informó que el evento será transmitido en vivo por Radio Valle Viejo, permitiendo que participantes de toda la provincia puedan seguir el desarrollo de los sorteos y conocer en tiempo real a los ganadores de esta edición mundialista.

La transmisión en directo apunta a garantizar alcance provincial y acompañar una convocatoria que ya comenzó a instalarse en distintos puntos del territorio catamarqueño.

Una edición mundialista que busca consolidar un clásico provincial

Con este recorrido por El Peñón, Tinogasta, Pomán y Belén, la Secretaría de Deportes y la Caja de Crédito y Prestaciones avanzaron en la promoción de una nueva edición de un juego que con el paso de los años se consolidó como un clásico dentro de la provincia.

La edición mundialista de Mi Bingo Catamarqueño no solo incorpora una identidad temática vinculada al deporte y a la Selección Argentina, sino que además eleva significativamente la cantidad de premios y el volumen económico puesto en juego.

El contacto directo con ligas, asociaciones, federaciones y clubes deportivos también refleja el rol que las instituciones deportivas ocupan dentro de esta propuesta, funcionando como actores clave en la difusión y participación comunitaria.

De esta manera, el lanzamiento en la puna y el oeste catamarqueño marcó el punto de partida de una edición que combina sorteos millonarios, premios materiales, incentivos económicos y una fuerte presencia territorial, con el objetivo de llegar a distintos sectores de la provincia a través de una propuesta que ya forma parte del calendario tradicional catamarqueño.