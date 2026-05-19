Educación modificó "excepcionalmente" el calendario escolar del Período Especial

El Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia resolvió modificar de manera "excepcional" el Calendario Escolar 2026 correspondiente al denominado Período Especial, una modalidad educativa que se desarrolla en establecimientos ubicados en zonas con características climáticas particulares del territorio provincial.

La decisión fue adoptada por la cartera educativa que conduce Verónica Soria luego del diálogo mantenido la semana pasada con padres de alumnos de Antofagasta de la Sierra y tras evaluar las condiciones climáticas que actualmente afectan a distintas localidades donde funcionan escuelas bajo este régimen especial.

Según se informó, la medida alcanza a establecimientos educativos ubicados en los departamentos Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María. En ese contexto, Educación resolvió adelantar el cierre del período lectivo presencial para resguardar la continuidad pedagógica y adaptar el funcionamiento escolar a las condiciones climáticas predominantes en la región.

Una medida excepcional

La modificación del calendario escolar fue presentada como una decisión excepcional vinculada a la realidad climática de las zonas alcanzadas por el Período Especial. Desde el Ministerio indicaron que la resolución surgió luego de escuchar los planteos realizados por familias de estudiantes, especialmente de Antofagasta de la Sierra, donde las condiciones meteorológicas generan dificultades para el normal desarrollo de las actividades escolares presenciales.

El adelantamiento del cierre lectivo se aplicará en los niveles Inicial, Primario y Secundario, con cronogramas específicos para cada modalidad educativa.

El nuevo cronograma para Nivel Inicial

De acuerdo con el calendario difundido oficialmente, el Nivel Inicial tendrá una reorganización específica de actividades y fechas de cierre. El cronograma establece:

22 de mayo: Acto por el Día de la Revolución de Mayo.

Acto por el Día de la Revolución de Mayo. Del 26 al 29 de mayo: Entrega de material impreso o acordado para fortalecer aprendizajes y actividades por la Semana de los Jardines de Infantes, incluyendo el Encuentro Provincial de Jardines de Infantes.

Entrega de material impreso o acordado para fortalecer aprendizajes y actividades por la Semana de los Jardines de Infantes, incluyendo el Encuentro Provincial de Jardines de Infantes. 29 de mayo: Finalización del período de clases presenciales.

Finalización del período de clases presenciales. 1 de junio: Inicio del receso anual.

Inicio del receso anual. 24 de julio: Finalización del receso anual.

Finalización del receso anual. 27 de julio: Reinicio de actividades escolares de carácter no presencial.

Reinicio de actividades escolares de carácter no presencial. 31 de julio: Finalización de las actividades no presenciales.

Finalización de las actividades no presenciales. 3 de agosto: Regreso a las clases presenciales.

La reorganización apunta a garantizar continuidad pedagógica mediante herramientas alternativas durante el período de interrupción presencial.

Cambios en el Nivel Primario

Para el Nivel Primario también se dispuso un esquema de adecuación del calendario escolar del Período Especial. Las fechas establecidas son las siguientes:

22 de mayo: Acto por el Día de la Revolución de Mayo y renovación de la Promesa a la Bandera para sexto grado si correspondiera.

Acto por el Día de la Revolución de Mayo y renovación de la Promesa a la Bandera para sexto grado si correspondiera. Del 26 al 29 de mayo: Distribución de materiales, cartillas, actividades virtuales y recursos por espacio curricular.

Distribución de materiales, cartillas, actividades virtuales y recursos por espacio curricular. 29 de mayo: Finalización de clases presenciales.

Finalización de clases presenciales. 1 de junio: Inicio del receso anual.

Inicio del receso anual. 24 de julio: Finalización del receso anual.

Finalización del receso anual. 27 de julio: Reinicio de actividades escolares no presenciales.

Reinicio de actividades escolares no presenciales. 31 de julio: Finalización de actividades no presenciales.

Finalización de actividades no presenciales. 3 de agosto: Regreso de las clases presenciales.

El cronograma prevé una etapa de distribución de recursos educativos antes de la suspensión de presencialidad, con el objetivo de asegurar herramientas de continuidad para los estudiantes.

El esquema previsto para el Nivel Secundario

En el caso del Nivel Secundario, el Ministerio también dispuso modificaciones similares, adaptadas a la dinámica de trabajo propia de ese tramo educativo. El nuevo esquema contempla:

22 de mayo: Acto por el Día de la Revolución de Mayo y renovación de Promesa a la Bandera si correspondiera.

Acto por el Día de la Revolución de Mayo y renovación de Promesa a la Bandera si correspondiera. Del 26 al 29 de mayo: Distribución de cartillas, cronogramas virtuales y recursos por espacio curricular para continuidad no presencial.

Distribución de cartillas, cronogramas virtuales y recursos por espacio curricular para continuidad no presencial. 29 de mayo: Finalización del período de clases presenciales.

Finalización del período de clases presenciales. 1 de junio: Inicio del receso anual.

Inicio del receso anual. 24 de julio: Finalización del receso anual.

Finalización del receso anual. 27 de julio: Reinicio de actividades escolares de carácter no presencial.

Reinicio de actividades escolares de carácter no presencial. 31 de julio: Finalización de actividades no presenciales.

Finalización de actividades no presenciales. 3 de agosto: Regreso a clases presenciales.

La modalidad contempla el sostenimiento de actividades pedagógicas mediante recursos virtuales y materiales distribuidos previamente por las instituciones educativas.

El nuevo cronograma establece una combinación de receso anual, actividades no presenciales y posterior retorno a la presencialidad, procurando sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada uno de los niveles alcanzados por la disposición oficial.