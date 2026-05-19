Salud Mental impulsó un desayuno comunitario para fortalecer acciones de prevención

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando estrategias de promoción y prevención vinculadas a la salud mental mediante actividades comunitarias orientadas a fortalecer la participación social y el trabajo territorial con distintos sectores de la comunidad.

En ese marco, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumo Problemático llevó adelante un desayuno comunitario en el SEPAVE del barrio Eva Perón, una actividad destinada a generar espacios de intercambio, escucha y construcción colectiva junto a vecinos y referentes institucionales.

La propuesta fue impulsada a través del Dispositivo Pausa, un espacio desde el cual se desarrollan acciones orientadas a la promoción de la salud mental y a la prevención de diferentes problemáticas vinculadas al bienestar emocional y social de la población.

Del encuentro participaron representantes de distintos organismos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, además de integrantes de la comunidad en general, en una jornada pensada para fortalecer vínculos y abrir nuevos espacios de participación.

Orientado a la prevención

Desde el Ministerio de Salud se informó que estas acciones forman parte de una estrategia que contempla visitas a distintas instituciones de la provincia con el objetivo de brindar herramientas preventivas vinculadas a problemáticas de salud mental.

La actividad desarrollada en el barrio Eva Perón se enmarca dentro de ese esquema de intervención territorial, que busca acercar propuestas comunitarias a distintos sectores sociales mediante espacios participativos y abiertos.

El desayuno comunitario permitió reunir en un mismo ámbito a referentes institucionales, equipos técnicos y miembros de la comunidad, promoviendo el diálogo y la construcción de iniciativas conjuntas.

El objetivo principal del encuentro estuvo centrado en visibilizar el funcionamiento y las acciones desarrolladas por el Dispositivo Pausa, así como también generar un ámbito de participación donde los asistentes pudieran expresar inquietudes, expectativas e intereses relacionados con futuras actividades.

El "buzón de ideas brillantes"

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la apertura de un "buzón de ideas brillantes", una propuesta orientada a recoger aportes y sugerencias de los participantes.

A través de esta dinámica, los integrantes de la comunidad pudieron compartir ideas, expectativas y propuestas vinculadas a actividades de interés colectivo, especialmente relacionadas con expresiones artísticas y deportivas. La iniciativa buscó generar una instancia de escucha activa para conocer cuáles son las necesidades, intereses y demandas presentes dentro de la población participante.

Entre los aspectos abordados durante la actividad se destacaron:

La promoción de espacios grupales vinculados a la salud mental

La incorporación de propuestas artísticas

El interés por actividades deportivas

La construcción de estrategias comunitarias participativas

La generación de herramientas preventivas

La dinámica del buzón permitió además fomentar la participación directa de los asistentes y fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad.

Salud mental, arte y deporte

La referente del equipo técnico de Pausa, Karen Monjes, explicó que la actividad permitirá obtener información concreta sobre los intereses de la población.

"A partir de esta actividad vamos a tener una idea más clara de los intereses de la población en relación a lo artístico, o deportivo; lo cual nos va permitir trabajar en un espacio grupal con esta dualidad de salud mental y lo artístico", señaló. Las declaraciones reflejan el enfoque adoptado por el equipo técnico, que busca integrar distintas herramientas comunitarias y expresivas dentro de las estrategias de promoción de la salud mental.

La articulación entre salud mental, actividades artísticas y propuestas deportivas aparece así como uno de los ejes centrales del trabajo que desarrolla el Dispositivo Pausa en los distintos territorios donde interviene.