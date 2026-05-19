Más de 64 mil personas consagraron a la Fiesta de los Buzos como un gran evento

La edición 2026 de la Fiesta de los Buzos marcó un nuevo récord de convocatoria y terminó de consolidar al evento como la celebración juvenil más importante y masiva del Norte Argentino. Durante las últimas semanas, más de 64.000 personas participaron de las distintas jornadas desarrolladas en la Capital, en una propuesta que trascendió el tradicional desfile estudiantil para convertirse en un verdadero festival cultural atravesado por la música, la creatividad, el compañerismo y la participación comunitaria.

El epicentro de las celebraciones volvió a ser el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú, cuyas instalaciones permanecieron colmadas a lo largo de cada jornada. Allí se desplegaron las coreografías, presentaciones y producciones artísticas de las distintas delegaciones estudiantiles que formaron parte de la edición 2026.

El crecimiento sostenido del evento quedó reflejado tanto en la magnitud de la convocatoria como en la estructura organizativa desplegada para contener una celebración que, año tras año, suma nuevos participantes, más escuelas y una creciente presencia del interior provincial.

Un evento que trascendió el desfile escolar

Lo que en sus inicios fue una presentación estudiantil vinculada a los tradicionales buzos de egresados se transformó con el tiempo en una política pública orientada a las juventudes locales. El acompañamiento sostenido del municipio capitalino permitió ampliar la dimensión del evento y convertirlo en un espacio de expresión artística, integración social y participación colectiva.

La edición 2026 ratificó ese crecimiento exponencial mediante una propuesta que combinó organización, infraestructura, seguridad y contención para miles de jóvenes que encontraron en la fiesta un ámbito seguro para celebrar la finalización de sus estudios secundarios.

El cierre del cronograma contó con la presencia del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quien acompañó personalmente la última jornada y compartió distintos momentos junto a los estudiantes y sus familias.

Uno de los pasajes más emotivos de la tarde estuvo vinculado a la presentación especial realizada por la agrupación de las "Regresadas" de los Consejos Multisectoriales. La propuesta artística generó un fuerte impacto en el público y también en el jefe comunal, quien destacó el talento y el nivel de preparación demostrado durante la actuación.

La participación de este espacio inclusivo reforzó además el perfil social que caracteriza a la Fiesta de los Buzos, incorporando propuestas que promueven la convivencia, el respeto mutuo y la participación de distintos sectores de la comunidad.

Una convocatoria histórica en números

El balance estadístico de la edición 2026 permitió dimensionar la magnitud alcanzada por el evento. Sobre el escenario principal bailaron un total de 2.700 jóvenes provenientes de diferentes realidades sociales y educativas.

La convocatoria reunió a más de 50 escuelas secundarias y logró integrar a 90 cursos que trabajaron durante meses en el diseño de indumentarias, temáticas y coreografías.

Entre los principales números que dejó la edición 2026 se destacan:

Más de 64.000 personas como público general

2.700 jóvenes sobre el escenario principal

Más de 50 escuelas secundarias participantes

90 cursos integrados a la competencia artística

Delegaciones provenientes de distintos puntos del interior provincial

Las presentaciones estuvieron marcadas por el despliegue coreográfico, la creatividad y la elaboración de propuestas artísticas desarrolladas colectivamente por los estudiantes durante largos meses de preparación.

La federalización de la fiesta

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la incorporación activa de delegaciones del interior provincial, profundizando un proceso de federalización que amplió el alcance de la fiesta más allá de la Capital. Por primera vez, estudiantes de distintas localidades viajaron hasta el Polideportivo para presentar sus camperas y coreografías frente a miles de personas.

La participación del interior incluyó delegaciones de:

Tinogasta

Los Altos

El Rodeo

Los Varela

Chumbicha

Nueva Coneta

Miraflores

Cada una de las comunidades educativas aportó su impronta artística y cultural al escenario principal, generando un intercambio que enriqueció la propuesta general del evento. Las actuaciones recibieron una fuerte ovación del público y reflejaron el trabajo realizado durante meses por los estudiantes, quienes desarrollaron sus propuestas coreográficas de manera colectiva.

El Municipio de la Capital llevó adelante además un importante despliegue logístico para facilitar el traslado, la estadía y la participación segura de las delegaciones provenientes del interior provincial.

Trabajo en equipo y convivencia

Más allá de la espectacularidad de los trajes y de las coreografías, las autoridades remarcaron que la presentación de buzos representa el resultado de un proceso colectivo de construcción y organización entre los estudiantes.

Durante meses, los cursos debieron consensuar temáticas, coordinar ensayos y sostener tareas compartidas para llegar a la presentación final. Ese proceso, señalaron, fortalece valores vinculados al compañerismo, la empatía y la solidaridad dentro de cada comunidad educativa.

La organización general demandó además una fuerte articulación entre distintas áreas municipales para garantizar aspectos centrales como:

La seguridad médica

El control de accesos

La prevención comunitaria

La logística integral del evento

En ese contexto, Gustavo Saadi realizó un reconocimiento especial a Carlitos y a todo el equipo de Punto Joven, destacando el trabajo silencioso de decenas de personas involucradas en la coordinación de cada jornada.

Cultura y convivencia

Durante el cierre del evento, el intendente reflexionó sobre el valor social y cultural de la Fiesta de los Buzos en el contexto actual. "En un mundo tan complejo, tan difícil, con tantas guerras, con tantas armas. Qué bueno que, desde esta humilde ciudad, los jóvenes de Catamarca, les respondamos con música, con alegría y con mucha cultura. Creo que eso, eso vale la pena", expresó.

Las instalaciones colmadas del Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú reflejaron el impacto alcanzado por una celebración que continúa creciendo y que ya se consolidó como uno de los eventos juveniles más importantes del país.

Frente al éxito de convocatoria registrado durante la edición 2026, el jefe comunal expresó además su deseo de proyectar a futuro un espacio de mayores dimensiones para albergar una fiesta que se transformó en un símbolo de inclusión, participación y orgullo compartido para toda la comunidad catamarqueña.