La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia dirigida especialmente a jubilados, pensionados y titulares de programas sociales, ante el incremento de maniobras fraudulentas protagonizadas por personas ajenas al organismo que utilizan su identidad para engañar a los beneficiarios y obtener información confidencial. La alerta apunta a una modalidad delictiva que busca aprovecharse de la confianza de los ciudadanos en la institución previsional, mediante comunicaciones en las que los estafadores se presentan como supuestos empleados o gestores oficiales.

Según informó el organismo, los intentos de engaño tienen como principal objetivo sustraer datos personales, contraseñas de la Seguridad Social e información bancaria confidencial. Se trata de información sensible que puede quedar expuesta cuando las víctimas responden a contactos que aparentan ser comunicaciones institucionales o aceptan realizar procedimientos que, en realidad, no tienen ningún respaldo oficial.

La advertencia adquiere especial relevancia para quienes reciben prestaciones previsionales o forman parte de programas sociales, ya que son los principales destinatarios de estas maniobras. Los delincuentes recurren a diferentes mecanismos de contacto y construyen mensajes que buscan generar confianza, utilizando referencias a beneficios, prestaciones y supuestos trámites vinculados con ANSES.

El organismo remarcó que estas comunicaciones no deben confundirse con procedimientos legítimos y que resulta fundamental identificar las señales de alerta antes de proporcionar cualquier información personal o financiera.

Llamadas, mensajes y falsas promesas

Uno de los mecanismos más habituales consiste en establecer contacto directo con las posibles víctimas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales. Mediante estos canales, los responsables de las maniobras presentan supuestas oportunidades para acceder a beneficios inexistentes, cobrar sumas extraordinarias o conseguir facilidades para tramitar prestaciones.

En muchos casos, los mensajes utilizan un lenguaje técnico y mencionan planes vigentes o procedimientos relacionados con la actividad del organismo. Esa estrategia procura otorgar mayor credibilidad a la comunicación y convencer a los destinatarios de que están frente a una gestión oficial.

Una vez establecido ese vínculo de confianza, los falsos gestores comienzan a solicitar información sensible. Entre los datos que intentan conseguir se encuentran números de cuentas, claves y contraseñas que permiten acceder a servicios bancarios o a plataformas personales.

La utilización de distintas vías de comunicación amplía las posibilidades de contacto y permite que las maniobras lleguen a personas que esperan novedades sobre sus prestaciones o que necesitan realizar consultas vinculadas con sus trámites previsionales.

Frente a este escenario, ANSES insistió en la necesidad de desconfiar de las promesas económicas que llegan por medios no oficiales y de evitar cualquier intercambio de información confidencial con personas cuya identidad no pueda ser verificada.

Todos los trámites son gratuitos y no necesitan gestores

Uno de los principales puntos de la advertencia institucional está relacionado con la gratuidad de los servicios que presta el organismo. Las autoridades remarcaron enfáticamente que todos los trámites y consultas ante ANSES son completamente gratuitos y que no requieren la intervención de gestores, intermediarios ni mediadores.

La institución explicó que la figura del intermediario no está autorizada y que los delincuentes suelen utilizarla para generar confianza en las víctimas. Al presentarse como personas capacitadas para agilizar procedimientos o facilitar el acceso a determinadas prestaciones, los falsos gestores buscan instalar la idea de que su participación es necesaria para concretar una gestión.

Sin embargo, el organismo dejó en claro que ningún ciudadano necesita contratar a otra persona para realizar sus trámites y que las gestiones deben efectuarse exclusivamente mediante los canales institucionales habilitados.

Además, ANSES recordó una advertencia específica vinculada con la seguridad bancaria: nunca solicita claves bancarias, contraseñas de homebanking ni pide modificar claves por vía telefónica. Esta aclaración resulta central para reconocer los intentos de fraude, especialmente cuando una comunicación utiliza el nombre de la institución y presenta una supuesta gestión como condición para recibir un pago o acceder a un beneficio.

Los canales oficiales para realizar consultas y trámites seguros

Para evitar que los beneficiarios queden expuestos a este tipo de engaños, ANSES identificó cuáles son los medios autorizados para comunicarse con la institución. El organismo subrayó que estos canales garantizan la integridad y confidencialidad de la información personal.

Las vías oficiales disponibles son:

Línea telefónica gratuita 130: es uno de los medios habilitados para realizar consultas y comunicarse con el organismo.

Atención Virtual: permite gestionar consultas y trámites mediante el entorno digital institucional.

Plataforma mi ANSES: está disponible a través del sitio web oficial y también mediante la aplicación móvil.

En el caso de los entornos digitales, el acceso se encuentra protegido mediante medidas de seguridad y requiere el ingreso del CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Estos datos permiten acceder a los servicios personales y realizar las gestiones correspondientes dentro de las plataformas habilitadas.

La institución también precisó cuáles son sus referencias oficiales en internet, con el propósito de evitar que los usuarios ingresen a páginas falsas o interactúen con perfiles que utilizan su nombre sin autorización.

En ese sentido, recordó que la única página institucional es anses.gob.ar. En las redes sociales, las cuentas legítimas se identifican con el usuario @ansesgob, acompañado por la correspondiente tilde de verificación.

La identificación de estos canales constituye una de las principales herramientas para diferenciar las comunicaciones auténticas de aquellas que buscan suplantar la identidad del organismo.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso o un intento de estafa

ANSES también difundió una serie de recomendaciones para quienes reciban comunicaciones inesperadas que puedan estar relacionadas con maniobras fraudulentas. La primera indicación es interrumpir inmediatamente el contacto cuando existan dudas sobre la autenticidad del mensaje o de la persona que se presenta como representante de la institución.

El organismo aconsejó no hacer clic en enlaces enviados por remitentes desconocidos, ya que pueden conducir a sitios que buscan obtener información personal o bancaria. También recomendó evitar la descarga de archivos adjuntos y abstenerse de completar formularios que prometan beneficios económicos o cobros extraordinarios sin respaldo oficial.

Otra de las advertencias está relacionada con la divulgación de códigos de seguridad. Estos datos no deben compartirse con terceros, incluso cuando la persona que los solicita asegure estar realizando una gestión en nombre de ANSES.

Las principales recomendaciones para prevenir estos engaños son:

Cortar inmediatamente las llamadas o comunicaciones sospechosas.

No ingresar en enlaces enviados por remitentes desconocidos.

No descargar archivos adjuntos de procedencia dudosa.

No completar formularios vinculados con promesas económicas no oficiales.

No divulgar códigos de seguridad, claves bancarias ni contraseñas.

No proporcionar información de cuentas ni datos confidenciales a supuestos gestores.

Verificar cualquier comunicación mediante los canales oficiales del organismo.

La institución agregó una indicación de especial importancia para quienes hayan proporcionado información bancaria por error: comunicarse de urgencia con la entidad financiera correspondiente. La intervención inmediata de la institución bancaria resulta fundamental ante la posibilidad de que los datos entregados sean utilizados de manera fraudulenta.

Cómo denunciar las estafas ante ANSES

La advertencia también contempla los mecanismos disponibles para formalizar denuncias. Las personas que hayan sido víctimas de un fraude o que detecten intentos de estafa pueden presentar una denuncia ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, dependencia que interviene en el análisis de este tipo de maniobras.

Una de las características del procedimiento es que las presentaciones pueden realizarse incluso de manera anónima, lo que permite comunicar situaciones sospechosas sin necesidad de exponer públicamente la identidad de quien denuncia.

Para facilitar el acceso a este mecanismo, el organismo habilitó distintas alternativas remotas. Una de ellas es la plataforma mi ANSES, donde los usuarios deben ingresar al menú "Denuncias y Reclamos" y seleccionar la opción "Hacer una denuncia".

También se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 130, mediante la cual se pueden comunicar los hechos y realizar las consultas correspondientes.

Estas vías permiten canalizar tanto las denuncias de personas que ya fueron perjudicadas como las comunicaciones relacionadas con intentos de engaño detectados antes de que se concrete una maniobra delictiva.