Se termina el finde largo y el pronóstico del tiempo se anticipa con temperaturas elevadas, nubosidad variable y con pocas chances de de precipitaciones a lo largo de todo el día, pero . De hecho durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente nublado y el viento ya soplando con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde ek Noroeste (NO).

Cómo estará la mañana

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un cielo parcialmente nublado. Para ese período, la temperatura ascenderá a 22 grados. El viento continuará soplando entre 13 y 22 km/h, y desde la misma dirección.

Tarde calurosa

Hacia la tarde, el pronóstico indica que el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima prevista de 32 grados. El viento mantendrá velocidades y dirección iguales a la hora anterior.

Una noche con cielo mayormente nublado

Para la noche se espera la continuidad de las condiciones de nubosidad, con cielo mayormente nublado y una temperatura estimada en 28 grados. Sin chances de lluvias, el viento continuará soplando del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.



De esta manera, el lunes se presentará con temperaturas elevadas en Catamarca, marcando una máxima de 32 grasos y la posibilidad de precipitaciones será baja, aunque por sectores y en las primeras horas del día podrían producirse algunos chaparrones aislados