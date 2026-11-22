La ciudad de Santa María, San José y localidades cercanas registraron inconvenientes en el servicio eléctrico durante la tarde de este domingo, debido a una falla en un interruptor de la Estación Transformadora Ampajango, operada por la empresa transportista TRANSENER S.A.

Según informó EC SAPEM, el problema se produjo en un interruptor de la línea de alta tensión de 220 kV que conecta Tucumán con Bajo La Alumbrera.

El cronograma del incidente indica que a las 15:21 salió de servicio la totalidad de la Estación Transformadora Ampajango. Posteriormente, a las 17:02, la instalación volvió a entrar en funcionamiento.

Las zonas afectadas fueron la ciudad de Santa María, San José y localidades aledañas, donde se registraron interrupciones del suministro eléctrico durante ese período.

Desde EC SAPEM señalaron que mantienen un monitoreo permanente de la situación y realizan maniobras en la red para minimizar el impacto de este tipo de inconvenientes en la prestación del servicio.