Valle Chico será escenario este domingo de una nueva edición de "Nuestras Voces en Vivo", el festival musical impulsado por la Vicegobernación de Catamarca con el propósito de fortalecer la identidad cultural provincial, democratizar el acceso a propuestas recreativas en los barrios y acompañar el crecimiento del talento local.

La actividad se desarrollará desde las 18:00 en la Plaza de Valle Chico, con entrada libre y gratuita. La convocatoria está destinada a vecinas, vecinos y familias que podrán compartir una tarde de música al aire libre, con la participación de artistas y agrupaciones que forman parte de la escena catamarqueña.

La iniciativa es organizada por la Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso, y se enmarca en el programa "Cultura Activa", una política que se sostiene durante todo el año para impulsar la formación, el desarrollo y la visibilidad de las expresiones artísticas de la provincia.

En ese contexto, "Nuestras Voces en Vivo" constituye una propuesta que combina la presentación de espectáculos musicales con el objetivo de generar espacios de participación comunitaria. La elección de una plaza barrial como escenario permite acercar las actividades culturales a distintos sectores de la población, con una convocatoria abierta y sin costo de ingreso.

Seis propuestas musicales en el escenario de Valle Chico

La programación artística reunirá a seis representantes y proyectos de la música local, que ofrecerán un recorrido por distintos estilos y sonoridades de la escena catamarqueña.

El escenario contará con las presentaciones en vivo de:

María Paula Godoy.

Néstor Pacheco.

Negracha Díaz.

Lorquesta.

Batucada Nova Onda.

RIQRA.

La diversidad de participantes conformará una propuesta musical que busca mostrar diferentes expresiones artísticas y ofrecer al público una programación variada durante la jornada.

La presencia de estos artistas y agrupaciones se inscribe en el objetivo de acompañar el desarrollo del talento local y generar oportunidades para que las producciones musicales catamarqueñas tengan espacios de difusión y contacto directo con la comunidad.

De esta manera, el festival no se limita a ofrecer una actividad recreativa, sino que también funciona como una instancia de visibilización para quienes desarrollan su trabajo artístico en la provincia. La posibilidad de presentarse en vivo ante el público forma parte de las herramientas que permiten fortalecer la presencia de las expresiones culturales locales.

Entrega de producciones discográficas

Uno de los momentos destacados de la jornada será la entrega oficial de producciones discográficas grabadas de manera gratuita en el Estudio de la Vicegobernación.

Se trata de un espacio equipado con tecnología profesional y respaldado por un equipo técnico y artístico dedicado a potenciar las carreras de las y los músicos catamarqueños. A través de esta herramienta, la institución busca brindar acompañamiento concreto a quienes desarrollan proyectos musicales y necesitan recursos para avanzar en sus producciones.

La entrega de los trabajos discográficos representa una instancia central dentro de la actividad, porque permite visibilizar el resultado de un proceso de producción que cuenta con infraestructura y asistencia especializada. El acceso gratuito al estudio constituye una herramienta de apoyo para los artistas de la provincia y se integra a las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo cultural.

En este sentido, la propuesta articula dos dimensiones: por un lado, la posibilidad de que los músicos compartan sus interpretaciones en un escenario abierto a la comunidad y, por otro, el acompañamiento a sus procesos de creación y grabación mediante recursos técnicos y artísticos.

Cultura Activa y una política sostenida durante todo el año

"Nuestras Voces en Vivo" forma parte del programa Cultura Activa, una política impulsada para sostener durante todo el año acciones vinculadas con la formación, el desarrollo y la visibilidad de las expresiones artísticas de Catamarca.

La realización de nuevas fechas del festival permite trasladar esa propuesta a los barrios y generar ámbitos de encuentro en los que la música y la participación comunitaria ocupan un lugar central. En esta oportunidad, la Plaza de Valle Chico será el punto de reunión para una jornada que combinará espectáculos en vivo, acceso gratuito y la entrega de producciones discográficas.

El propósito de democratizar el acceso a las propuestas recreativas se expresa en una convocatoria abierta a toda la comunidad. La gratuidad de la actividad busca facilitar la participación de las familias y de quienes deseen disfrutar de una tarde de música sin restricciones de ingreso.

A su vez, el acompañamiento a los artistas mediante el Estudio de la Vicegobernación amplía el alcance de la política cultural, al incorporar herramientas destinadas a la producción musical y al fortalecimiento de las carreras locales.