La Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle fue escenario de una velada artística que reunió a una importante cantidad de público en torno a la música coral, sacra e instrumental. Con el histórico templo colmado de asistentes, se desarrolló con rotundo éxito el concierto "Música de cinco siglos", una ambiciosa propuesta que convocó a destacados intérpretes y ofreció un recorrido por diferentes períodos de la historia de la música.

La iniciativa fue ideada e impulsada por el maestro Hugo Espíndola, director del Coro Universitario de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), junto a Cantoría del Valle, bajo la dirección del maestro Exequiel Andrada. La propuesta permitió reunir distintas formaciones vocales, una soprano solista, un organista invitado y un conjunto instrumental, en una presentación que aprovechó las condiciones acústicas privilegiadas de la Catedral.

Durante toda la velada, el público acompañó las interpretaciones con respetuoso silencio y cálidos aplausos. La emoción se mantuvo como una constante entre los asistentes, que siguieron atentamente cada una de las obras programadas, desde las composiciones renacentistas hasta las creaciones musicales del siglo XX.

La repercusión de la presentación también quedó reflejada al finalizar el espectáculo. Muchos de los presentes permanecieron dentro del recinto para felicitar personalmente a los músicos y coreutas, en reconocimiento al trabajo artístico desplegado durante el concierto.

Un recorrido musical entre el Renacimiento y el siglo XX

La programación se caracterizó por la diversidad de composiciones y por la alternancia de las distintas agrupaciones participantes. El Coro Universitario de la UNCa y Cantoría del Valle tuvieron intervenciones individuales, mientras que la soprano Inés María Andrade participó como solista y el organista invitado Juan Antonio Paredes, llegado desde la provincia de Córdoba, aportó su interpretación a través del órgano histórico de la Catedral.

La apertura instrumental estuvo a cargo de Paredes, quien interpretó la Entrada Pontifical, Op. 104 N.° 1, de Marco Enrico Bossi. Posteriormente, Cantoría del Valle presentó Jesu, Rex admirabilis, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, mientras que el Coro Universitario interpretó Adventi Ének, de Zoltán Kodály.

La participación vocal solista tuvo su espacio con Panis Angelicus, de César Franck, interpretada por las sopranos Inés María Andrade, Daniela Sardi y Diana Ahumada. La sucesión de obras permitió desplegar diferentes matices musicales y combinar las posibilidades expresivas de las voces con la presencia del órgano.

Por su parte, Juan Antonio Paredes volvió a presentarse en el instrumento histórico de la Catedral con Wir glauben all an einen Gott, BWV 1098, de Johann Sebastian Bach. La intervención del organista constituyó uno de los componentes centrales de una propuesta concebida para aprovechar la sonoridad del templo y las características particulares de su instrumento.

El órgano histórico y las interpretaciones corales

Uno de los puntos más altos de la noche llegó con las interpretaciones del Coro Universitario de la UNCa, acompañado por el órgano histórico de la Catedral, ejecutado por el maestro Paredes. La formación presentó dos obras emblemáticas del repertorio coral: Ave verum Corpus, K. 618, de Wolfgang Amadeus Mozart, y Cantique de Jean Racine, Op. 11, de Gabriel Fauré.

La combinación de las voces del coro con el órgano permitió desarrollar dos momentos especialmente destacados de la velada, en los que la dimensión coral y la sonoridad instrumental ocuparon un lugar central.

Cantoría del Valle también tuvo una participación relevante junto al histórico instrumento. La agrupación interpretó la Misa coral de San Pío X - Gloria y Kyrie, de Julián Vilaseca, incorporando otra de las composiciones previstas dentro del programa.

Más adelante, el organista Juan Antonio Paredes presentó el Offertorio III «St. Louis», de Michel Corrette, completando su participación individual dentro de un repertorio que reunió obras de diferentes autores y períodos.

La presencia del órgano histórico constituyó uno de los elementos distintivos del concierto, tanto por su participación en las interpretaciones individuales como por su integración con las formaciones corales. De esta manera, la programación articuló distintas expresiones musicales dentro de un mismo espacio, con el acompañamiento permanente del público.

Vivaldi y Haydn marcaron el tramo final de la presentación

La parte final del concierto estuvo reservada para dos composiciones de gran protagonismo dentro de la programación. En primer término, el Coro Universitario, acompañado por la orquesta de cuerdas, se ubicó delante del altar para interpretar el Magnificat en sol menor, de Antonio Vivaldi.

La presentación estuvo dirigida por Hugo Espíndola y reunió las voces de la agrupación universitaria con el conjunto instrumental, en uno de los momentos centrales del tramo final de la velada.

El cierre llegó con una imponente y vibrante ejecución del Te Deum en Do mayor, Hob. XXIIIc:2, de Franz Joseph Haydn. La obra estuvo a cargo del Coro Universitario de la UNCa junto al conjunto instrumental, bajo la dirección del maestro Hugo Espíndola.

La interpretación coronó la noche con una ovación cerrada de los asistentes, que respondieron con prolongados aplausos a la presentación de los músicos y coreutas. De esta manera, el concierto concluyó con una de las composiciones más destacadas de todo el programa y con una respuesta del público que reflejó la emoción generada durante la jornada.

Los músicos que integraron el conjunto instrumental

La formación instrumental que acompañó las interpretaciones corales estuvo integrada por músicos que tuvieron a su cargo las diferentes partes de cuerdas de la presentación.

El conjunto estuvo conformado por los violinistas Isabel Reggiardo, Pablo Díaz, Hernán Alonso de Armiño y Luis Castro. La sección de viola estuvo a cargo de Rubén Aragón, mientras que Rocío Aciar participó en violonchelo y Gonzalo Nieva en contrabajo.

Esta integración permitió acompañar las obras que requirieron la participación de la orquesta de cuerdas y del conjunto instrumental, particularmente el Magnificat en sol menor, de Vivaldi, y el Te Deum en Do mayor, de Haydn.

La dirección musical de Hugo Espíndola en estas interpretaciones articuló el trabajo del Coro Universitario con el de los instrumentistas, en una presentación que reunió diferentes expresiones musicales y formaciones en el escenario de la Catedral.

concierto catedral

El acompañamiento institucional de la propuesta

La realización de "Música de cinco siglos" contó con el acompañamiento institucional de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), a través de su Secretaría de Extensión Universitaria, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca y la Catedral Basílica.

El respaldo de estas instituciones acompañó una iniciativa artística impulsada desde el ámbito musical universitario y desarrollada junto a Cantoría del Valle, con la participación de músicos invitados y solistas.

La propuesta reunió a intérpretes de distintas procedencias y formaciones, con un programa que incluyó composiciones de Marco Enrico Bossi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Zoltán Kodály, César Franck, Johann Sebastian Bach, Julián Vilaseca, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Michel Corrette, Antonio Vivaldi y Franz Joseph Haydn.