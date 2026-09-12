ANSES lanzó un nuevo sistema digital: cómo funciona el Domicilio Electrónico para jubilados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en funcionamiento un nuevo canal digital para las personas que realizan trámites o reciben prestaciones del organismo. Hablamos del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una herramienta que permite recibir comunicaciones administrativas directamente en Mi ANSES.

El sistema empezó a funcionar oficialmente el 1° de septiembre de 2026 y tiene adhesión voluntaria. Pueden adherirse las personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. Una vez activado, las comunicaciones que ANSES envíe por esta vía tienen validez legal.

La novedad apunta a centralizar en un mismo espacio las notificaciones vinculadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros trámites. El usuario podrá consultar la documentación desde Mi Buzón, dentro de la plataforma Mi ANSES, sin depender de la llegada de una comunicación en papel.

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un sitio informático seguro, personalizado y válido que cada persona puede registrar ante ANSES para recibir notificaciones y comunicaciones relacionadas con sus prestaciones y trámites. La adhesión no es obligatoria.

Pueden incorporarse todas las personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. Esto incluye a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, además de quienes tengan gestiones administrativas en curso ante el organismo.

Una vez constituido, el domicilio electrónico tiene los mismos efectos administrativos que un domicilio constituido. Esto significa que las notificaciones que se depositen allí son consideradas válidas y pueden producir efectos legales aunque la persona no haya recibido un aviso adicional por correo electrónico.

El sistema está disponible las 24 horas, durante todo el año. Una notificación se considera perfeccionada a las 0 horas del primer día hábil posterior a la fecha en que quedó disponible para ser visualizada en Mi Buzón. ANSES puede enviar, además, un aviso de cortesía al correo electrónico registrado. Pero ese mensaje no reemplaza la notificación del Domicilio Electrónico: si el correo no llega, el usuario no puede alegar desconocimiento de una comunicación que ya fue puesta a disposición en Mi Buzón.

Cómo adherirse al Domicilio Electrónico desde Mi ANSES

Para activar el servicio hay que entrar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Ahí se debe acceder a la opción "Domicilio y Datos de Contacto", aceptar los términos y condiciones del servicio y registrar una dirección de correo electrónico. El correo informado debe ser validado para completar la constitución del domicilio electrónico. El mismo procedimiento puede completarse desde la aplicación Mi ANSES.

Una vez finalizados esos pasos, el Domicilio Electrónico queda constituido y las nuevas comunicaciones oficiales pasan a estar disponibles en "Mi Buzón". También existe una posibilidad adicional. Desde Mi Buzón, el usuario puede aceptar voluntariamente notificaciones correspondientes a actos emitidos antes de haber constituido su Domicilio Electrónico. En esos casos, la notificación se considera perfeccionada a las 0 horas del primer día hábil posterior a la aceptación.

Qué tipo de notificaciones, resoluciones y avisos se podrán recibir en Mi Buzón

El nuevo sistema concentra distintos documentos relacionados con trámites y prestaciones de ANSES. Entre ellos aparecen notificaciones, requerimientos, citaciones, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, emplazamientos, avisos y otras comunicaciones administrativas. Cada comunicación debe contener información suficiente para identificar el trámite. La normativa establece que debe indicar, cuando corresponda, la fecha de emisión, el tipo y número del acto, el asunto, el área que lo emitió, los datos del funcionario firmante y el número y carátula del expediente.

También debe incluir el contenido completo del acto administrativo o adjuntar el documento correspondiente. Si existen plazos para responder, presentar documentación o realizar algún recurso, la comunicación debe informarlos junto con sus efectos jurídicos. Esto es importante para quienes tienen trámites pendientes ante ANSES. Una persona puede recibir un requerimiento de documentación, una resolución sobre una prestación o una citación sin tener que esperar una comunicación física.