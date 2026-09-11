La Expo Catamarca 2026 vive este sábado su gran jornada final

Tras jornadas marcadas por el éxito rotundo en las salas de conferencias técnicas y un notable caudal de público, la Expo Catamarca 2026 llega este sábado a su gran final en el Predio Ferial. Esta trascendental muestra económica-productiva de la región, organizada de manera conjunta por la Federación Económica de Catamarca y el Gobierno de la Provincia, ha contado además con el valioso respaldo institucional de CAME, el Banco Nación (BNA) y el CFI. El evento cierra sus puertas habiendo alcanzado plenamente sus objetivos centrales: conectar de forma eficiente a las cadenas productivas locales, posicionar con firmeza la oferta minera, turística e industrial de la provincia, y fortalecer de manera indiscutible la articulación entre los sectores público y privado.

Para este esperado sábado de cierre, las autoridades y organizadores han preparado una grilla de primer nivel que abarca desde espacios de debate técnico de alta jerarquía hasta muestras ecuestres, propuestas gastronómicas exclusivas y espectáculos artísticos que celebran la identidad profunda de la región.

El Pulso Ganadero y el Reconocimiento al Talento Joven

La actividad en el Pabellón Auditorio comenzó desde las primeras horas de la mañana, consolidándose como el epicentro del debate técnico y el reconocimiento empresarial. Entre las 10:00 y las 11:00 horas se desarrolló con gran convocatoria el panel titulado Realidad Ganadera en la Provincia de Catamarca. Este espacio de análisis profundo contó con las destacadas disertaciones del M.V. Enrique Ariza (representando a SENASA), el Ing. Zoot. Rafael Mortarotti (perteneciente al Frigorífico Natilla) y el Cr. Carlos B. Miranda, bajo la moderación experta de Carlos Arauz. Durante el panel se abordaron temáticas cruciales como las tecnologías aplicadas al sector, la evolución de la producción bovina, el manejo económico eficiente y el rol estratégico que cumple la industria frigorífica dentro de toda la cadena ganadera provincial.

Inmediatamente después, de 11:00 a 12:00 horas, tuvo lugar la emotiva entrega del Premio CAME Joven - Edición Catamarca 2026. Este reconocimiento provincial distinguió de manera especial a tres jóvenes emprendedores y empresarios destacados en las categorías de Internacionalización, Relevo Generacional e Innovación. Se destacó especialmente que el flamante ganador de esta edición tendrá la alta responsabilidad de representar a la provincia de Catamarca en la instancia nacional del Premio Joven Empresario otorgado por CAME Joven.

Agroindustria, Espectáculos Ecuestres y Entretenimiento al Aire Libre

Fuera de los auditorios cerrados, el predio ofreció una dinámica variada vinculada al sector agroindustrial y al esparcimiento familiar. Desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas, el público pudo recorrer la Muestra Ecuestre, consistente en una exhibición a cielo abierto de diversas razas equinas pertenecientes a distintas cabañas de toda la región, congregando a apasionados y productores.

Entrada ya la tarde, a las 13:00 horas, la gastronomía se robó el protagonismo con una presentación especial de cocina en vivo a cargo de la reconocida influencer Anita Costillar junto a SAFRAN, deleitando a los presentes con sabores locales y técnicas culinarias de vanguardia. Finalmente, como broche de oro festivo para despedir la exposición, el espacio vibró entre las 19:00 y las 23:00 horas con el Cierre Sunset, un evento de música al aire libre propiciado para la ocasión a cargo del DJ Fabri Bulacios.

Cultura, Montaña y Turismo en el Pabellón de Turismo

El Pabellón de Turismo se configuró como un verdadero crisol de expresiones artísticas, integración regional y ponencias especializadas sobre la geografía montañosa. La programación vespertina comenzó a las 14:30 horas con la presentación artística de Quyay, un espacio de celebración cultural y encuentro a través del arte y la música local. Le siguió, de 15:00 a 15:30 horas, la actuación del cuadro de danza folklórica Semillas Gauchas, que rindió un profundo homenaje a la identidad y las raíces provinciales.

La agenda continuó profundizando en los atractivos geográficos y deportivos de la región:

15:30 a 16:00 hs — Deporte y Montaña: Disertación a cargo de Griselda Moreno, con la moderación de Virginia Albornoz, donde se analizó en profundidad la estrecha sinergia existente entre el deporte de alta montaña, el turismo sustentable y el contacto directo con la naturaleza.

16:00 a 16:30 hs — Presentación SERNATUR (Chile): Expusieron Natalia Soto Martínez (en representación de Sernatur) y el operador turístico Luis González, focalizando en la integración regional transandina, los deportes de aventura y el turismo de montaña compartido.

16:30 a 17:00 hs — Charla Magistral de Montañismo: A cargo del prestigioso disertante Christian Vitry y moderada por Carlos Ganancias, ofreciendo una exposición imperdible sobre expediciones históricas, la rica cultura andina y los desafíos actuales en materia de conservación ambiental.

17:00 a 17:30 hs — Huella Polaca en la Ruta de los Seismiles: Disertación conducida por Konrad Patryk Ocichawa y moderada por Nora Varela, dedicada a repasar la fascinante historia y los valiosos aportes de la exploración polaca en los imponentes picos catamarqueños.

17:30 a 18:00 hs — Presentación Artística: La Tríada: El cierre musical y artístico definitivo que impregnó el pabellón con la más genuina identidad catamarqueña.