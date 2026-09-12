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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 14

12 Septiembre de 2026 07.29

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará con nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con lluvia y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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