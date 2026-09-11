La Provincia despliega un operativo de urgencia tras detectar casos de rabia en Ambato

Ante la compleja situación epidemiológica desatada por la detección de casos de rabia en la región, la respuesta del Estado provincial no se hizo esperar. El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, se trasladó de manera personal a la localidad de Los Varela, situada en el departamento Ambato, con el objetivo central de atender con carácter prioritario esta problemática sanitaria que inquieta a la comunidad y al sector productivo local. En este marco de contingencia, el funcionario encabezó una exhaustiva reunión de trabajo de carácter interinstitucional, diseñada específicamente para coordinar y articular de forma eficiente las acciones operativas enfocadas en la prevención, el control y la vacunación masiva en todo el territorio afectado.

Una mesa de trabajo ampliada y multisectorial

La complejidad del escenario requirió la participación activa de múltiples actores clave de la vida institucional, sanitaria y productiva de la región. Durante la jornada de labor, el ministro Luis Castro mantuvo mesas de concertación con las autoridades de los municipios de Los Varela y La Puerta. Asimismo, el cónclave contó con la presencia de destacados representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Sociedad Rural, además de la Dirección de Ganadería y diversos equipos técnicos provinciales, consolidando un frente común de análisis y toma de decisiones estratégicas.

Directrices técnicas y vigilancia epidemiológica

Durante el transcurso del encuentro, los especialistas del SENASA expusieron rigurosos datos técnicos vinculados a la naturaleza de la enfermedad, poniendo especial énfasis en los siguientes puntos críticos:

El carácter zoonótico de la patología y su potencial impacto en la salud de las personas.

Los principales signos de alerta clínicos que deben encender las alarmas en el campo.

La vital importancia de notificar de manera inmediata la presencia de animales que presenten sintomatología compatible con el cuadro.

Como parte de las estrategias de campo, se coordinaron los mecanismos necesarios para la identificación y reporte de refugios o cuevas de murciélagos, permitiendo de este modo que el organismo sanitario competente proceda a ejecutar las evaluaciones y los protocolos específicos correspondientes.

Recursos concretos y compromiso sanitario

Como respuesta directa y contundente ante la contingencia planteada, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso formalmente una partida inicial de vacunas antirrábicas destinada a dar puntapié al operativo de inmunización. Esta medida inicial se complementa con la proyección institucional de ampliar la asistencia de manera sostenida según cómo evolucionen las demandas y necesidades relevadas directamente en el territorio. El propósito fundamental de esta articulación es consolidar una barrera sanitaria firme mediante el esfuerzo mancomunado entre el Gobierno provincial, las intendencias locales, los organismos sanitarios, las instituciones del sector y los productores agropecuarios, con la firme misión de fortalecer la vigilancia sanitaria y la prevención para resguardar con éxito tanto la producción ganadera como la salud pública de toda la comunidad.