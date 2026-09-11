Catamarca y Copiapó consolidan su integración académica

En el transcurso de esta mañana, las instalaciones de la Casa de Gobierno fueron el escenario de un trascendental acto institucional que marca un nuevo capítulo en las relaciones binacionales. En dicho marco, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Municipalidad de Copiapó, perteneciente a la Región de Atacama (Chile), formalizaron la firma de un Convenio Marco de Colaboración y un Convenio Específico de Colaboración Académica. Esta iniciativa estratégica se encuentra orientada de manera directa a consolidar la cooperación internacional y a fortalecer de forma integral las oportunidades de formación universitaria en toda la región.

La solemne ceremonia contó con la destacada presencia de máximas autoridades políticas y académicas, cuyo involucramiento subraya la magnitud de este acuerdo. Participaron activamente en el evento:

El gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil.

El rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano.

El alcalde de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, Maglio Honorio Cicardini Neyra.

El vicerrector de la UNCA, Ing. Carlos Savio.

El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Eduardo de la Orden.

La decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Mgter. Natalia Fernández.

La secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Viviana Quiroga.

Alcances y compromisos del convenio específico

El núcleo operativo de esta alianza se encuentra detallado en el Convenio Específico de Colaboración Académica. Mediante este instrumento legal, la UNCA asume el compromiso formal de recibir solicitudes de inscripción de hasta 100 estudiantes por año provenientes de la comuna de Copiapó. Estos alumnos, que deberán estar becados o recomendados por el propio municipio chileno, serán distribuidos de manera equitativa entre las carreras vigentes que integran la oferta académica de la casa de altos estudios catamarqueña.

Adicionalmente, el documento contempla la puesta en marcha de programas de movilidad académica internacional, diseñados específicamente para beneficiar tanto a los alumnos como a los docentes universitarios, propiciando así un enriquecedor intercambio de experiencias pedagógicas y científicas a nivel transfronterizo.

Bases institucionales y perspectivas de futuro

Por su parte, el Convenio Marco sienta las bases institucionales necesarias para promover de manera sostenida el desarrollo intelectual, educativo y cultural de ambas comunidades. Este acuerdo no surge de la improvisación, sino que se apoya firmemente en los sólidos antecedentes de integración y cooperación mutua preexistentes entre la provincia de Catamarca y la Región de Atacama.

Al referirse al alcance profundo del acuerdo y sus proyecciones a largo plazo, la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la UNCA, Dra. Viviana Quiroga, puso de manifiesto el evidente interés mutuo entre ambas jurisdicciones:

"La universidad cuenta con una oferta académica de gran interés para dicha comuna. Actualmente, están conversando autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas para implementar la carrera de Arquitectura e Ingeniería en Paisaje, por lo que seguro tendremos otro convenio específico centrado en estas dos carreras. De esta manera, se van fortaleciendo de forma sostenida los vínculos binacionales con el país chileno", concluyó Quiroga.

De este modo, la firma de estos convenios no solo robustece el posicionamiento regional de la universidad, sino que afianza de manera irreversible los lazos históricos de hermandad y progreso compartido entre la Argentina y la República de Chile.