Ante casi dos millones de fieles, León XIV celebra su primera misa en la Argentina

Ante casi dos millones de fieles, el Papa León XIV encabeza este lunes su primera misa en la Argentina, en el emblemático Monumento de los Españoles, en Palermo. La celebración reune a una multitud que se congregó para participar de la ceremonia religiosa, en una jornada que queda vinculada con distintos momentos de la historia de la Iglesia en el país.

La misa del Sumo Pontífice tiene lugar luego de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense. Desde allí, León XIV continuó su recorrido hacia Palermo y, antes del inicio de la celebración, volvió a encontrarse con una multitud durante su paso en el papamóvil por la avenida San Martín, en dirección al Paseo de los Españoles.

El trayecto estuvo acompañado por fieles que se acercaron para saludar al Papa y aguardar su llegada al lugar de la ceremonia. La presencia de casi dos millones de personas dio marco a una celebración de gran dimensión, que combinó la liturgia con expresiones musicales propias de la tradición argentina.

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Una misa con impronta de la liturgia argentina

La celebración religiosa está marcada por distintos elementos musicales que dan una identidad particular. El coro, descrito como de gran calidad, acompañó la ceremonia junto con el órgano y la interpretación de piezas de la Misa Criolla, además de canciones con registro folklórico.

La presencia de estos componentes hace que la misa de León XIV incorporara expresiones vinculadas con la tradición musical argentina. El repertorio y la participación coral formaron parte de una ceremonia que se desarrolló ante una multitud en el Monumento de los Españoles.

La celebración de este lunes no solo representa la primera misa del Pontífice en el país, sino que también quedó asociada con un espacio que ya había sido escenario de acontecimientos relevantes para la Iglesia argentina.

El Monumento de los Españoles y una historia de celebraciones papales

La misa de León XIV en el Monumento de los Españoles quedará inscrita en la historia de la Iglesia en la Argentina. Con esta ceremonia, el Pontífice se convirtió en el segundo Papa en presidir una Eucaristía en ese emblemático espacio porteño.

El antecedente corresponde a San Juan Pablo II, quien durante su visita apostólica a la Argentina en 1987 presidió una celebración multitudinaria en el mismo lugar.

Sin embargo, antes de que ambos llegaran al pontificado, otras figuras que posteriormente ocuparían la máxima autoridad de la Iglesia también celebraron la Eucaristía en el Monumento a los Españoles. Entre ellas se encuentran el cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, y el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien años más tarde sería elegido como Francisco.

Eugenio Pacelli y el Congreso Eucarístico de 1934

El primer antecedente mencionado corresponde al cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, quien celebró la Eucaristía en el Monumento de los Españoles durante el Congreso Eucarístico Internacional de 1934.

Aquel encuentro fue señalado como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia argentina. La presencia de Pacelli en ese marco constituye uno de los antecedentes que conectan la celebración de León XIV con la memoria de las grandes ceremonias religiosas realizadas en el país.

El vínculo histórico también se expresa en un elemento concreto de la misa actual: el cáliz que utilizará León XIV fue el mismo que Pacelli empleó durante aquella celebración de 1934.

Bergoglio, los jóvenes y la ceremonia de 1998

Otro antecedente relevante tuvo lugar en 1998, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, futuro papa Francisco, celebró una multitudinaria ceremonia de confirmación en el Monumento a los Españoles.

La celebración reunió a 21.000 jóvenes y se realizó con motivo del Año del Espíritu Santo, convocado como preparación para el Jubileo del año 2000.

Bergoglio se sumó así a la lista de figuras que, antes de convertirse en pontífices, habían presidido celebraciones religiosas en ese espacio porteño. Al igual que en los casos de Pacelli y Juan Pablo II, el vínculo con la misa de León XIV se encuentra representado por el cáliz que será utilizado en la ceremonia.

Un cáliz que reúne distintas etapas de la historia de la Iglesia

Uno de los aspectos más significativos de la misa de León XIV es el uso de un cáliz que ya formó parte de celebraciones encabezadas por figuras centrales de la Iglesia.

El mismo objeto fue empleado por:

Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, durante el Congreso Eucarístico Internacional de 1934.

San Juan Pablo II, en la misa multitudinaria de 1987.

Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, durante la ceremonia de confirmación de 21.000 jóvenes en 1998.

León XIV, en la celebración del 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles.

De esta manera, la primera misa de León XIV en la Argentina reunió una convocatoria multitudinaria, elementos musicales de la liturgia local y referencias históricas que enlazan distintas celebraciones realizadas en el mismo espacio.

La jornada comenzó con la visita del Papa al Cottolengo Don Orione, continuó con su recorrido en el papamóvil por la avenida San Martín y culminó con la Eucaristía en Palermo, ante casi dos millones de fieles. La ceremonia quedó marcada tanto por su dimensión como por la continuidad histórica representada en el Monumento de los Españoles y en el cáliz utilizado por distintos referentes de la Iglesia a lo largo de las décadas.