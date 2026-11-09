Atención Catamarca: adelantaron los cortes de tránsito hacia FAdeA para la misa del Papa

El operativo de tránsito dispuesto en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, debió anticipar este lunes la interrupción de la circulación hacia el acceso norte del predio, ante la llegada de una importante cantidad de fieles que se acercaron para esperar la visita del papa León XIV, prevista para este martes 10 de noviembre.

El corte comenzó minutos antes de las 9, aunque inicialmente estaba programado para el mediodía. De esta manera, la medida se puso en marcha más de tres horas antes del horario anunciado, debido a la concurrencia registrada desde las primeras horas de la jornada.

La restricción se aplica en la intersección de la avenida Fuerza Aérea Argentina y Aviador Silvio Pettirossi, sobre el recorrido que conduce al ingreso norte de FAdeA. La disposición afecta exclusivamente a los vehículos que se dirigen hacia el predio, mientras que la circulación en sentido al centro de Córdoba continúa habilitada.

El adelanto del corte respondió a la presencia de numerosos fieles que comenzaron a llegar con anticipación para aguardar la llegada del Pontífice. La concentración de personas en las inmediaciones llevó a activar una alternativa prevista dentro del operativo municipal, que contemplaba la posibilidad de interrumpir el tránsito antes de la hora establecida si la concurrencia lo hacía necesario.

Restricción en el acceso norte y circulación hacia el centro

La medida se concentra en el acceso norte de FAdeA y establece una diferencia entre quienes buscan ingresar a la zona del predio y quienes circulan hacia el centro de la ciudad. En el primer caso, los vehículos no pueden continuar hasta el sector de acceso y deben detenerse en los espacios habilitados.

En cambio, el tránsito hacia el centro permanece habilitado, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo. La restricción, por lo tanto, afecta a quienes se dirigen hacia FAdeA y no implica el cierre de la circulación en ambos sentidos.

El punto de interrupción se encuentra en la esquina de avenida Fuerza Aérea Argentina y Aviador Silvio Pettirossi, sobre el trayecto hacia el ingreso norte. Desde allí, quienes pretenden acercarse al predio deben continuar el recorrido de manera peatonal.

Estacionar y continuar a pie

Las personas que lleguen en automóvil deberán estacionar en alguno de los sectores habilitados o en los bolsones cercanos dispuestos para esa finalidad. Una vez que dejen sus vehículos, tendrán que continuar a pie hacia la zona del acceso.

Al momento del informe, esa era la única alternativa para acercarse al sector norte de FAdeA. La disposición busca organizar el movimiento de quienes llegan para esperar la visita papal, en un contexto de concurrencia anticipada y de modificaciones en la circulación vehicular.

La indicación comprende a los conductores que se aproximen por el acceso afectado: no podrán avanzar con sus vehículos hasta el predio y deberán utilizar los espacios disponibles para estacionar antes de seguir caminando.

El operativo se anticipó por la concurrencia

Desde la Municipalidad de Córdoba explicaron que el esquema de seguridad y tránsito contemplaba la posibilidad de adelantar la interrupción de la circulación cuando la cantidad de personas presentes lo hiciera necesario.

Aunque el horario previsto para el inicio del corte era el mediodía, la presencia de numerosos fieles desde las primeras horas de este lunes motivó la decisión de poner en marcha la restricción minutos antes de las 9. La medida fue así anticipada en función de la situación registrada en las inmediaciones del acceso norte.

La llegada de personas al lugar se produjo en la antesala de la visita del papa León XIV, programada para este martes 10 de noviembre. Desde temprano, los fieles comenzaron a ubicarse en los alrededores del predio con la intención de esperar la apertura de las puertas.

La espera por la apertura de las puertas

La apertura de las puertas de FAdeA estaba prevista para las 18 de este lunes. Por ese motivo, las personas que se acercaron durante la mañana comenzaron a permanecer en las inmediaciones durante varias horas, a la espera de poder ingresar al sector.

La anticipación en la llegada de los fieles incidió directamente en la organización del tránsito y llevó a modificar el horario inicialmente anunciado para el corte. La restricción, que se esperaba para el mediodía, quedó activa antes de las 9, mientras se mantenía habilitada la circulación hacia el centro de Córdoba.

El operativo establece, en concreto, las siguientes condiciones para quienes se aproximen al predio:

Corte: comenzó minutos antes de las 9 de este lunes, aunque estaba previsto para el mediodía.

Ubicación: avenida Fuerza Aérea Argentina y Aviador Silvio Pettirossi.

Sector afectado: vehículos que se dirigen hacia el acceso norte de FAdeA.

Circulación habilitada: tránsito en sentido al centro de Córdoba.

Alternativa para quienes llegan en auto: estacionar en sectores habilitados o bolsones cercanos y continuar a pie.

Apertura de puertas: prevista para las 18 de este lunes.

Visita papal: programada para el martes 10 de noviembre.

La llegada anticipada de fieles para esperar al Papa motivó así una modificación en el esquema de circulación hacia FAdeA. Mientras continúa la espera en las inmediaciones del predio, el operativo mantiene la restricción para el acceso norte y permite el tránsito hacia el centro de la ciudad.