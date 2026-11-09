La Sole volvió a lucir un poncho de Catamarca en la previa de la misa del Papa León XIV

La cantante Soledad Pastorutti, conocida como "La Sole", volvió a poner en primer plano la artesanía catamarqueña al lucir un poncho confeccionado en Belén durante la previa musical de la multitudinaria celebración religiosa que encabezará el papa León XIV este lunes en el barrio porteño de Palermo. La presencia de la artista formó parte de las actividades musicales previstas en el marco de la visita apostólica del Sumo Pontífice a la Argentina.

Ante miles de fieles congregados en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, donde está prevista la primera misa multitudinaria de León XIV en el país, la intérprete santafesina subió al escenario y entonó canciones religiosas y populares. Su presentación fue acompañada por aplausos y por una multitud que aguardaba la llegada del Papa.

La elección del vestuario tuvo un significado especial: Pastorutti volvió a vestir una prenda confeccionada por artesanos catamarqueños, luego de la repercusión que había generado el Poncho Bandera que utilizó durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el Monumental.

El nuevo ejemplar fue realizado por el taller textil Rua Chaky, de Belén, responsable de la confección del poncho que la artista había lucido en aquella ocasión. De este modo, la artesanía belicha volvió a ocupar un lugar destacado en una jornada de amplia exposición nacional.

SOLEDAD Y NATALIA PASTORUTTI CANTARON "ALMA MISIONERA" EN EL MONUMENTO A LOS ESPAÑOLES En #LaVozEnVivo, te mostramos el conmovedor momento en la previa de la llegada del Papa León XIV. — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 9, 2026

Una presentación musical ante miles de fieles

La actuación de Soledad Pastorutti se desarrolló en la antesala de la misa que León XIV presidirá en Palermo. La artista interpretó distintas canciones ante el público que se congregó en el Monumento a los Españoles para esperar al Pontífice.

Durante su presentación, entonó "Alma Misionera", "La Viajera", "A Don Ata" y "Aleluya". También se pronunció sobre el significado de la jornada y expresó su deseo de que el encuentro permaneciera en la memoria de quienes estaban presentes.

"Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones", dijo la cantante ante los fieles.

Pastorutti vistió una camisa celeste y un poncho con la bandera argentina, similar al que había utilizado durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental. La combinación de la música y la prenda artesanal generó una respuesta entusiasta entre los asistentes, que acompañaron su interpretación con aplausos.

La participación de "La Sole" se integró a las actividades previas a la celebración religiosa, en un contexto en el que miles de personas aguardaban la llegada del papa León XIV al Monumento a los Españoles.

El antecedente del poncho

La nueva aparición de la artista con una prenda de origen belicho se vincula con el episodio ocurrido semanas atrás, durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. En aquella oportunidad, Pastorutti lució el Poncho Bandera confeccionado en Catamarca y protagonizó un intercambio con el futbolista Agustín Giay.

Luego de ese momento, la cantante se refirió públicamente a lo sucedido y reconoció, entre risas, que se había sentido un poco "emboscada" por la situación. También pidió disculpas a los tejedores catamarqueños, al considerar que los regalos no deberían regalarse.

Según relató, la emoción y la adrenalina que atravesó durante aquel encuentro hicieron que le resultara difícil rechazar la propuesta del futbolista. Sin embargo, después se comunicó con el artesano que había confeccionado la pieza.

El tejedor le aseguró que realizaría otro poncho para ella. Esa promesa permitió que la historia continuara y que Pastorutti volviera a contar con una prenda de origen catamarqueño para una nueva presentación de gran visibilidad.

La repercusión para el taller textil de Belén

El impacto de la aparición del poncho durante la despedida de Messi también se reflejó en el emprendimiento belicho. El interés que despertó la prenda generó numerosas consultas y pedidos, una repercusión que fue celebrada por sus creadores.

El taller textil Rua Chaky, de Belén, quedó asociado a la confección del emblemático Poncho Bandera que la cantante había llevado al Monumental. La nueva prenda que utilizó en la previa de la misa papal volvió a proyectar el trabajo de los artesanos catamarqueños ante una audiencia nacional.

La historia enlazó distintos escenarios: los telares de Belén, la despedida de Lionel Messi y la celebración religiosa encabezada por León XIV. A través de la música y de una pieza artesanal, la labor de los tejedores volvió a ocupar un lugar destacado en una jornada de gran exposición.