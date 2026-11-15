Antibióticos: por qué ahora la mayoría de los tratamientos ahora duran cinco días

Los antibióticos representan una de las herramientas fundamentales de la medicina para combatir las infecciones causadas por bacterias. Su utilización permitió salvar millones de vidas y tratar enfermedades que, antes de su desarrollo, podían representar un riesgo considerable para las personas. Sin embargo, el avance de la resistencia antimicrobiana plantea un desafío creciente para los sistemas de salud, debido a la capacidad que desarrollan determinados microorganismos para resistir los efectos de medicamentos que anteriormente resultaban eficaces.

Frente a este escenario, la evidencia científica comenzó a modificar algunos criterios tradicionales sobre la duración de los tratamientos. Durante mucho tiempo, numerosas infecciones fueron tratadas mediante esquemas prolongados, bajo la idea de que mantener la administración de antibióticos durante más días contribuía a garantizar la eliminación de las bacterias y prevenir recaídas.

Sin embargo, nuevas investigaciones demostraron que, en determinadas situaciones, los tratamientos más cortos pueden ser tan eficaces como los prolongados, con la ventaja adicional de reducir la exposición innecesaria a estos medicamentos y disminuir el riesgo de efectos adversos.

Más de un centenar de estudios compararon esquemas breves con otros de mayor duración y encontraron resultados equivalentes para diferentes tipos de infecciones. Estos resultados permitieron revisar prácticas que anteriormente se sostenían en opiniones de expertos y en estudios científicos, abriendo paso a recomendaciones ajustadas a la evidencia disponible.

La cuestión central ya no consiste en prolongar automáticamente la administración de un antibiótico, sino en determinar cuánto tiempo necesita cada paciente para resolver una infección de manera adecuada.

La importancia de utilizar los antibióticos durante el tiempo necesario

La Dra. María Inés Staneloni, especialista del Comité de Control y Prevención de Infecciones del Hospital Italiano, explicó que el propósito de estos cambios es encontrar un equilibrio entre la eficacia del tratamiento y la prevención de consecuencias no deseadas.

"El objetivo es usar el antibiótico adecuado durante el tiempo necesario para curar la infección, evitando efectos adversos y la aparición de resistencia. En nuestro cuerpo conviven bacterias 'buenas', que nos protegen, y otras 'malas', que pueden enfermarnos", explicó.

La especialista señaló que los antibióticos no afectan exclusivamente a las bacterias responsables de provocar una enfermedad, sino que también pueden actuar sobre microorganismos que cumplen funciones beneficiosas para el organismo. En ese sentido, Staneloni agregó: "Los antibióticos afectan a ambas. Cuanto más tiempo los usamos, más favorecemos que las bacterias resistentes sobrevivan y se multipliquen, porque tienen menos competencia. Por eso, usarlos solo el tiempo necesario es fundamental".

Esta explicación permite comprender por qué la duración de los tratamientos se convirtió en un aspecto importante de las estrategias destinadas a controlar la resistencia antimicrobiana. La exposición prolongada puede modificar el equilibrio de las comunidades bacterianas que habitan el cuerpo humano y favorecer la supervivencia de aquellos microorganismos que presentan mecanismos de resistencia.

Por lo tanto, reducir los días de tratamiento cuando existe evidencia que respalda esa decisión no significa disminuir la calidad de la atención médica. Por el contrario, representa una estrategia para conservar la eficacia de los antibióticos y evitar que sean utilizados durante períodos mayores a los necesarios.

Resistencia antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana constituye un problema creciente y preocupante para la salud pública. Se produce cuando microorganismos, entre ellos bacterias, hongos, virus y parásitos, desarrollan la capacidad de resistir los efectos de medicamentos que anteriormente podían eliminarlos o inhibir su crecimiento.

Como consecuencia, las infecciones se vuelven más difíciles de tratar y los medicamentos disponibles pueden perder efectividad.

La búsqueda de tratamientos más cortos responde precisamente a la necesidad de reducir ese impacto. Cuanto mayor es la exposición innecesaria a determinados antimicrobianos, mayores pueden ser las oportunidades para que sobrevivan y se multipliquen microorganismos resistentes.

La Dra. Corina Nemirovsky, infectóloga del Hospital Italiano, explicó que durante mucho tiempo predominó una interpretación diferente sobre este problema.

"Durante mucho tiempo se pensó que más días de antibióticos ayudaban a prevenir la resistencia. Sin embargo, al contrario de lo que se pensaba, una exposición más prolongada puede favorecer la selección de bacterias resistentes. Por suerte, contamos con evidencia sólida que demostró que en algunas situaciones se puede dar un esquema más corto con menos riesgos de efectos como diarrea, sensación de malestar abdominal y otros, y preservar nuestra microbiota para que nos proteja", precisó.

La explicación introduce otro aspecto relevante: las consecuencias que puede tener el uso prolongado de antibióticos sobre la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos que conviven en el organismo y cumplen funciones protectoras. Entre los efectos no deseados que pueden reducirse mediante esquemas más breves, cuando están médicamente indicados, se encuentran:

Diarrea, asociada al impacto de los antibióticos sobre los microorganismos intestinales.

Malestar abdominal, que puede presentarse durante la administración de estos medicamentos.

Alteraciones de la microbiota, cuya preservación resulta importante para mantener sus funciones protectoras.

Mayor exposición a los antibióticos y las condiciones que pueden favorecer la selección de bacterias resistentes.

De esta manera, la duración del tratamiento se convierte en una variable que debe evaluarse cuidadosamente, considerando tanto la resolución de la infección como la protección de la salud general del paciente.

Qué infecciones pueden tratarse con esquemas de cinco días

Uno de los principales cambios que aportaron las investigaciones es la posibilidad de reducir la duración de determinados tratamientos sin comprometer su eficacia.

Los estudios comparativos permitieron identificar diferentes infecciones en las que los esquemas más cortos obtuvieron resultados equivalentes a los de mayor duración. Entre los ejemplos mencionados se encuentran las neumonías de la comunidad, algunas infecciones urinarias complicadas y determinadas infecciones de la piel. La evidencia disponible señala los siguientes resultados:

Neumonías de la comunidad: los tratamientos de cinco días demostraron ser equivalentes a los esquemas más prolongados.

Determinadas infecciones urinarias complicadas: los tratamientos de cinco o siete días alcanzaron una eficacia similar a los de diez a catorce días.

Algunas infecciones de la piel: se observaron resultados equivalentes con esquemas de cinco a seis días frente a tratamientos de diez días.

Estos resultados muestran que, en determinadas circunstancias, extender la administración del antibiótico no necesariamente mejora los resultados clínicos.

Sin embargo, los especialistas advierten que estas duraciones no deben interpretarse como una regla general aplicable a todas las infecciones. La elección del esquema depende de diferentes factores, entre ellos el diagnóstico, el medicamento seleccionado, los resultados de los estudios realizados y la evolución de cada paciente.

La Dra. Vanina Stanek, infectóloga del Hospital Italiano, fue precisa al explicar los alcances de esta nueva evidencia.

"No todos los tratamientos duran cinco días. La duración se define según la infección y la evolución de cada persona. Algunas infecciones de los huesos, los abscesos que no fueron drenados o la tuberculosis, entre otras situaciones, siguen necesitando tratamientos más prolongados", señaló.

La aclaración resulta fundamental para evitar interpretaciones equivocadas. La reducción de los días de tratamiento no implica que todas las enfermedades bacterianas puedan resolverse con cinco jornadas de medicación. Existen infecciones que, por sus características, continúan requiriendo períodos más extensos.

Tratamientos cortos no significa abandonar la medicación

Uno de los puntos centrales que destacan los especialistas es la diferencia entre un tratamiento breve indicado por un profesional y la interrupción anticipada de un esquema prescrito.

La posibilidad de utilizar antibióticos durante cinco o siete días, cuando existe evidencia que respalda esa duración, responde a una decisión médica basada en el diagnóstico y las características particulares de cada infección.

Esto es diferente de que una persona decida dejar de tomar la medicación porque se siente mejor, reduzca las dosis o modifique la cantidad de días establecidos sin consultar.

La recomendación sigue siendo cumplir la indicación recibida y no modificar el tratamiento por cuenta propia. Los esquemas más cortos representan una evolución de los criterios médicos sobre el uso de antibióticos, pero no habilitan a los pacientes a establecer sus propias duraciones. La evaluación profesional continúa siendo indispensable para determinar qué medicamento corresponde y durante cuánto tiempo debe administrarse.

La duración adecuada depende de la infección que se busca tratar y de la respuesta individual. Por eso, una recomendación que resulta válida para una enfermedad o un paciente no necesariamente puede trasladarse a otra situación clínica.

Qué hacer cuando los síntomas continúan

Otro de los interrogantes frecuentes aparece cuando una persona termina el esquema de antibióticos indicado y todavía presenta síntomas.

En esos casos, la recomendación de los especialistas es volver a consultar al profesional de salud, en lugar de prolongar la medicación, cambiarla o incorporar otro antibiótico sin una evaluación. La persistencia de los síntomas no significa necesariamente que el tratamiento haya sido demasiado corto ni que el paciente necesite continuar tomando el mismo medicamento durante más días.

La Dra. Corina Nemirovsky advirtió sobre la importancia de revisar cada situación antes de tomar una decisión.

"Que los síntomas persistan no significa necesariamente que haya que seguir tomando el mismo antibiótico por más tiempo. A veces, es necesario revisar el diagnóstico, evaluar si hay otra causa que esté impidiendo que la infección se resuelva", explicó. La especialista remarcó que prolongar un tratamiento sin conocer el motivo por el cual continúan las molestias puede retrasar la identificación del verdadero problema.

Por esa razón, la consulta médica permite determinar si la infección requiere otra estrategia, si el diagnóstico inicial debe revisarse o si existen factores adicionales que expliquen la persistencia de los síntomas.

El objetivo es evitar que la administración de antibióticos se convierta en una respuesta automática frente a cualquier malestar que continúe después de finalizar un tratamiento.

Los antibióticos no sirven para tratar la gripe

La Dra. María Inés Staneloni también recordó una cuestión fundamental relacionada con el uso adecuado de estos medicamentos: los antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales.

"Los antibióticos no sirven para tratar infecciones virales, como la gripe o la mayoría de los resfríos", señaló. Esta distinción resulta importante porque la utilización de antibióticos sin una indicación médica no solamente carece de utilidad frente a esas enfermedades, sino que también puede generar efectos adversos y contribuir al desarrollo de resistencia antimicrobiana.

La especialista insistió en que estos medicamentos deben utilizarse únicamente cuando existe una indicación profesional y que no corresponde recurrir a ellos por decisión propia ante síntomas que parecen similares a los de una infección anterior.

En ese sentido, Staneloni advirtió: "Utilizarlos sin indicación puede provocar efectos adversos y favorecer la resistencia. Tampoco deben reutilizarse sobrantes de tratamientos anteriores ni compartirse con familiares o conocidos, aunque los síntomas parezcan iguales. Cada infección y cada persona requieren una evaluación particular".

El señalamiento también apunta a una práctica que puede generar riesgos: conservar antibióticos de tratamientos anteriores para utilizarlos nuevamente ante la aparición de molestias similares. La especialista remarcó que cada infección necesita una evaluación específica y que la semejanza de los síntomas no garantiza que se trate de la misma enfermedad ni que corresponda utilizar el mismo medicamento.