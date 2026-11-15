Comenzó a recuperarse el servicio de agua en la Capital: qué pasa con Las Pirquitas

Aguas de Catamarca informó que el servicio de agua potable comenzó a recuperarse de manera progresiva en distintos sectores de la Capital que habían registrado interrupciones como consecuencia de dos factores que afectaron el funcionamiento del sistema de distribución: la alta turbiedad del agua y los cortes de energía eléctrica.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, la normalización del suministro se desarrolla de manera gradual, a medida que se recuperan las condiciones necesarias para el funcionamiento de las instalaciones y los sistemas de abastecimiento. En algunos sectores, la disminución de la turbiedad permitió reanudar la distribución, mientras que en otros fue necesario restablecer el funcionamiento de pozos y equipos vinculados al bombeo.

La situación comprende diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la zona oeste, el barrio General Paz y los sectores abastecidos por el rebombeo norte, donde los cortes eléctricos habían provocado la interrupción de varios pozos. Si bien los equipos afectados ya se encuentran nuevamente operativos, la recuperación de las reservas requiere un proceso progresivo, por lo que todavía pueden registrarse inconvenientes en la presión y disponibilidad del agua.

Zona oeste: se reanudó la distribución

En la zona oeste de la Capital, la disminución de los niveles de turbiedad permitió retomar la distribución del servicio hacia distintos barrios que habían experimentado interrupciones en el suministro.

Según precisó Aguas de Catamarca, la reanudación del abastecimiento comprende a los barrios 920 Viviendas, Calchaquí, La Florida y San Fernando, además de otros sectores aledaños.

La empresa indicó que, luego de mejorar las condiciones del agua, se pudo restablecer la distribución hacia esas zonas. Sin embargo, la recuperación no será inmediata ni simultánea para todos los usuarios, debido a que el servicio se normalizará progresivamente.

En este contexto, los vecinos de los barrios alcanzados por la reanudación deberán contemplar que el suministro puede presentar variaciones mientras avanza el proceso de recuperación. La comunicación oficial establece que el restablecimiento se realizará de manera gradual, sin precisar un horario específico para la normalización completa.

Comenzó la recuperación en barrio General Paz

Otra de las zonas afectadas por los inconvenientes en el servicio fue el sector abastecido por el pozo 44, cuya actividad había quedado interrumpida debido a un corte de energía eléctrica.

Aguas de Catamarca confirmó que este pozo volvió a funcionar y que, a partir de su reactivación, comenzó la recuperación del suministro en el barrio General Paz y en los sectores ubicados al norte de la avenida Belgrano.

Los pozos 42, 47 y 56 ya están operativos

El mismo corte de energía eléctrica que afectó al pozo 44 también provocó la interrupción del funcionamiento de los pozos 42, 47 y 56, instalaciones que abastecen al sistema de rebombeo norte.

La paralización de estos tres pozos repercutió en el funcionamiento del sistema encargado de abastecer a Parque Norte y sus alrededores, por lo que fue necesario recuperar la actividad de las instalaciones para comenzar a normalizar la distribución. Según informó la empresa, los tres pozos ya se encuentran operativos. Con su reactivación, comenzó también el proceso de recuperación de las reservas de agua que abastecen a esos sectores.

No obstante, Aguas de Catamarca advirtió que la recuperación de las reservas demanda un proceso progresivo. Por ese motivo, aunque los equipos ya funcionan nuevamente, algunos usuarios todavía pueden experimentar dificultades en el suministro.

Las Pirquitas: el barrio La Planchada continúa sin agua

Mientras en diferentes sectores de Capital comenzó la recuperación del suministro, en la localidad de Las Pirquitas persiste una situación particular que mantiene interrumpido el servicio en el barrio La Planchada.

Aguas de Catamarca informó que la planta encargada de abastecer a ese barrio continúa fuera de servicio debido a la falta de energía eléctrica. En este caso, la reanudación del bombeo dependerá directamente del restablecimiento del suministro eléctrico. La empresa señaló que las tareas de bombeo podrán retomarse una vez que se normalice la provisión de energía necesaria para el funcionamiento de la planta.

Sin embargo, el comunicado también precisó que la planta nueva de Las Pirquitas continúa operativa mediante un grupo electrógeno.