"Argentina con el Papa León": presentan la canción oficial para la visita del Santo Padre

En la mañana de este jueves 24 de septiembre se realizó el anuncio de la canción oficial que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina. La composición seleccionada lleva por título "Argentina con el Papa León" y tiene como autores y compositores a Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

La elección fue realizada luego de un proceso de evaluación que contempló las distintas composiciones presentadas especialmente con motivo de la próxima visita del Santo Padre. El resultado fue comunicado públicamente junto con las impresiones de los integrantes del jurado, quienes destacaron la diversidad de voces, estilos y expresiones que estuvieron presentes en las canciones recibidas.

El jurado estuvo integrado por Graciela Beatriz González, Daniel Omar Climente, Hugo Carlos Vera y Rosana Nelly Bujones, junto con Cristóbal Fornes y Manuel Wirtz. Los integrantes compartieron una reflexión sobre la tarea realizada y sobre el significado que tuvo escuchar las distintas propuestas surgidas en torno a la llegada del Papa León XIV.

Una selección entre voces de todo el país

A través de un comunicado, los integrantes del jurado describieron el proceso de escucha y valoración de las composiciones como una experiencia que despertó su asombro. Según expresaron, las canciones permitieron reconocer voces de niños, jóvenes, adultos y comunidades, provenientes de distintos lugares del país.

La diversidad también estuvo presente en los acentos y ritmos utilizados por quienes participaron. Para los integrantes del jurado, cada propuesta expresó desde su propia realidad y posibilidades la alegría y los deseos de recibir al Santo Padre.

En ese sentido, destacaron que todas las composiciones fueron valoradas "en el absoluto anonimato", acompañando ese proceso con gratitud por aquello que, según señalaron, el Espíritu Santo suscitó en cada una de las personas que se encontraba detrás de las canciones.

El comunicado puso de relieve, además, la cantidad de obras recibidas y el empeño puesto por sus autores para expresar, de la mejor manera posible, el sentimiento vinculado con la visita papal. Los integrantes del jurado señalaron: "La tarea de escuchar y apreciar todas las composiciones que surgieron con motivo de la próxima visita de nuestro querido Papa León XIV, ha suscitado nuestro asombro".

Y agregaron que fue "muy hermoso reconocer voces de las más variadas", con expresiones procedentes de diferentes lugares del país y con sus propios acentos y ritmos.

El desafío de elegir una sola composición

La cantidad y diversidad de propuestas también implicó una dificultad concreta para el jurado: entre todas las canciones presentadas debía seleccionarse una para convertirse en la canción oficial de la visita.

Los integrantes del cuerpo evaluador reconocieron que esa decisión hizo más compleja la tarea y que requirió un tiempo de discernimiento. "Entre todas debíamos escoger una para que sea la 'canción oficial'. Eso hizo difícil la tarea ya que requirió todo un tiempo de discernimiento...", expresaron.

La elección finalmente recayó en "Argentina con el Papa León", composición de Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini. El jurado manifestó además su deseo de que la canción elegida pueda convertirse en una expresión compartida por los argentinos durante la visita del Santo Padre.

"Confiamos en que todos los argentinos podamos sentirnos expresados en ella y la cantemos con mucho gozo", señalaron.

La propuesta de conservar todas las canciones

Más allá de la elección de una única composición como canción oficial, el jurado también planteó la importancia de que las demás obras presentadas no queden relegadas después del proceso de selección.

En ese sentido, propusieron "encontrar espacios pastorales donde poder mostrar y cantar cada canción compuesta para esta ocasión".

La intención expresada es que las distintas composiciones puedan encontrar espacios para ser compartidas y utilizadas, de manera que el trabajo realizado por sus autores no se pierda. La propuesta reconoce así el valor del conjunto de las canciones recibidas, aun cuando solamente una haya sido elegida para representar oficialmente la visita. Para el jurado, detrás de cada composición hubo una expresión de fe y un esfuerzo destinado a acompañar la llegada del Papa León XIV.