La UNCA reconoció a 59 nuevos diplomados en Arte Prehispánico del NOA

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) realizó el acto de entrega de certificados correspondiente a la Diplomatura en Arte Prehispánico del Noroeste Argentino, una propuesta académica desarrollada de manera conjunta por la Escuela de Arqueología y el Departamento de Educación a Distancia, dependiente de la Secretaría Académica.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas y reunió a autoridades universitarias, docentes, familiares, graduados y graduadas que finalizaron el recorrido formativo.

En total, 59 personas completaron la Diplomatura. De ese grupo, 29 recibieron sus certificados de manera presencial durante el acto desarrollado en Catamarca. Quienes no pudieron viajar hasta la provincia también participaron de la ceremonia mediante la transmisión en vivo realizada a través de YouTube.

La entrega de certificados representó así el cierre de un proceso de formación que permitió a sus participantes profundizar conocimientos vinculados con el arte y el patrimonio prehispánico del Noroeste Argentino.

Una propuesta desarrollada íntegramente a distancia

Uno de los aspectos centrales de la Diplomatura fue su modalidad de cursado. La propuesta se desarrolló 100 % de manera virtual, una característica que permitió ampliar el alcance de la formación universitaria y facilitar la participación de personas ubicadas en diferentes lugares.

Esta modalidad posibilitó que la propuesta llegara a personas con distintas trayectorias e intereses, vinculadas con el conocimiento del arte y el patrimonio prehispánico del Noroeste Argentino.

La posibilidad de cursar de manera completamente virtual permitió, además, que quienes no pudieron trasladarse hasta Catamarca pudieran continuar formando parte de la comunidad académica y, posteriormente, acompañar el acto de cierre mediante la transmisión en vivo por YouTube. De esta manera, la experiencia formativa se desarrolló más allá de los límites físicos de la Universidad y reunió a participantes provenientes de diferentes lugares y recorridos.

Arte, arqueología y patrimonio cultural

A lo largo de la Diplomatura se abordaron diferentes aspectos relacionados con las expresiones artísticas de las sociedades prehispánicas de la región. El recorrido formativo estuvo orientado a promover el conocimiento, la valoración y la preservación de un patrimonio cultural considerado de especial relevancia para la identidad.

La propuesta articuló de este modo el estudio de las manifestaciones artísticas con una mirada vinculada a la investigación arqueológica y la valoración del patrimonio cultural.

La temática permitió que los participantes profundizaran sus conocimientos sobre las expresiones desarrolladas por las sociedades prehispánicas del Noroeste Argentino, en un recorrido que puso en relación la formación académica con el reconocimiento y la preservación de ese patrimonio.

En ese sentido, la Diplomatura constituyó un espacio de aprendizaje en torno a una temática que vincula distintos aspectos del conocimiento universitario con la cultura y el patrimonio de la región.

El cierre de meses de aprendizaje y dedicación

Durante el acto se destacó especialmente el recorrido realizado por quienes completaron la formación. La culminación de la Diplomatura significó el cierre de meses de aprendizaje, dedicación e intercambio, desarrollados alrededor de una temática que combina la investigación arqueológica con la valoración del patrimonio cultural.

La entrega de los certificados permitió reconocer el esfuerzo de las 59 personas que finalizaron la propuesta, tanto de quienes estuvieron presentes físicamente en la ceremonia como de aquellos que, por diferentes circunstancias, no pudieron viajar hasta Catamarca.

De los 59 diplomados y diplomadas, 29 participaron presencialmente de la entrega de certificados. El resto pudo acompañar el acto a través de la transmisión en vivo por YouTube, manteniendo de esta manera su participación en el encuentro de cierre.